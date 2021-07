Dalfsen geeft nu ook statiegeld op drankblikken

Afvalambtenaar Thijs Mosterman vroeg zich af waarom er nog gewacht wordt met het invoeren van statiegeld op blik. "Veel supermarkten en ook de frisdrankindustrie is niet happig op statiegeld. Het is veel meer werk en ze hebben meer opslag nodig. Daarom doen ze het gefaseerd. Blik krijgt over twee jaar statiegeld."

Zwerfvuil

Maar Mosterman vond het hoog tijd om dat naar voren te schuiven. "Wij krijgen al een aantal jaren geld van de frisdrankindustrie om zwerfvuil te verwijderen. Want zwerfafval van flesjes of blik blijkt in de top tien van ergernissen te staan. Dat geld kunnen we als gemeente steken in het opruimen van dit afval of we geven wat geld aan de kringloopwinkel die het inzamelt. We mogen zelf weten hoe we dat geld besteden."

Kringloop

Robin Drost, de bedrijfsleider van de kringloop Noggus en Noggus in Dalfsen is enthousiast. "We vonden het zo'n goed idee dat we de waarde zelfs verhogen. Wanneer mensen meer dan tien blikjes inleveren, kunnen ze het omzetten in een shoptegoed en verdubbelen we het bedrag. Dus dan kunnen mensen dat tegoed besteden in de kringloopwinkel, waardoor er ook nog eens meer tweedehandsspullen verkocht worden. Hoe duurzaam wil je het hebben."

Blik

"Veel mensen brengen hun oud papier, metaal en glas toch al hier. Blik is een logische toevoeging." Het ingeleverde blik gaat gewoon in de metaalcontainer. Er wordt verder weinig mee gedaan, maar op deze manier belandt er minder afval in de natuur en er komen meer mensen naar de kringloop. Mosterman hoopt dat het andere afvalambtenaren het idee overnemen. "Het mooiste zou zijn dat alle gemeenten dit doen."