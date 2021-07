Nieuw financieel onderzoek naar evangelisch opvangcentrum Balkbrug

Er komt nieuw financieel onderzoek naar het evangelisch opvangcentrum De Werkelijkheid Is Christus (WIC) in Balkbrug. Bovendien wordt er een plan van aanpak opgesteld om de zorgkwaliteit te verbeteren.

Zoals RTV Oost meldde, is er uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijke misstanden binnen het opvanghuis in hartje Balkbrug. Aanleiding vormde een melding van bewoners. Die beklaagden zich niet alleen over de in hun ogen belabberde huisvesting, maar ook luidden ze de noodklok over mogelijke fraude met zorggelden en de gebrekkige zorgkwaliteit.

Uitgebreid doorgelicht

Dat was voor de gemeente Hardenberg, waar Balkbrug onder valt, aanleiding de zorginstelling door te laten lichten. Zo deed de sociale recherche onderzoek of het zorggeld wel op rechtmatige wijze is besteed. Daarbij ging het om een vooronderzoek. Afhankelijk van de resultaten zou worden beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Blijkbaar zijn de resultaten van het vooronderzoek dusdanig dat de gemeente Hardenberg nu heeft besloten tot aanvullend onderzoek. Woordvoerster Esther Goffin laat desgevraagd weten dat de gemeente daartoe opdracht heeft verstrekt aan de afdeling Toezicht WMO. Dit is overigens een onderdeel van de sociale recherche.

De zegsvrouw wil niet ingaan op de vraag wat de concrete aanleiding is voor het vervolgonderzoek: "We doen over lopende onderzoeken nooit mededelingen."

Zorgkwaliteit

Ook is er door de GGD onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de geboden zorg. Naar aanleiding daarvan stelde de gemeente een ultimatum dat per 1 juli verliep. Vóór vandaag moest de zorg op een aantal punten zijn verbeterd.

Zoals gemeld, heeft wethouder Martijn Breukelman recent een bezoek gebracht aan het evangelisch opvangcentrum om de situatie met eigen ogen te aanschouwen. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de gemeente nadere afspraken gemaakt met de directie van de WIC. Besloten is dat de leiding samen met een zorgadviseur een plan van aanpak opstelt, waarin de verbeteringen nader worden uitgewerkt.

"Dit plan wordt getoetst door de GGD", aldus woordvoerster Goffin. Vervolgens wordt het op korte termijn met de gemeente besproken.

Barakken

Los van vermeende zorgfraude en de zorgkwaliteit beklaagden de cliënten zich ook over de erbarmelijke omstandigheden waaronder ze al jarenlang moeten wonen. De woonunits duiden ze stelselmatig aan als barakken.

De grootst mogelijke onzin. Gerrit Tessemaker, directeur WIC over beschuldigingen van fraude met zorggelden

Gemeenteambtenaren hebben samen met de brandweer een inspectie uitgevoerd en kwamen tot de conclusie dat de situatie weliswaar niet de schoonheidsprijs verdient, maar dat acuut ingrijpen niet noodzakelijk is. Een van de bewoners liet vandaag weten dat de barakken afgelopen week geschuurd zijn. Mogelijk komt er dus binnenkort een nieuwe laag verf op.

Directeur Gerrit Tessemaker liet eerder al in een reactie op de aantijgingen weten dat hij bezig is de zorgkwaliteit te verbeteren en dat er concrete plannen bestaan voor nieuwe huisvesting, maar hij wijst de beschuldigingen over fraude met zorggelden resoluut van de hand als "de grootst mogelijke onzin".

Voormalig hotel

Het eind zeventiger jaren opgerichte evangeliecentrum - ondergebracht in een voormalig hotel - heeft de afgelopen decennia meerdere bestemmingen gehad. Van een stiltecentrum tot een opvanghuis voor 'Tsjernobyl-kinderen'. Sinds 1990 biedt het onderdak aan mensen in nood: variërend van verslavingsproblematiek tot psychiatrische problemen.