Burgemeester Hengelo kritisch op testen voor toegang: "Het is doen alsof er geen corona is"

"Testen voor toegang en dan de anderhalve meter mogen overtreden, dat is doen alsof er geen corona is." Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo en vicevoorzitter van Veiligheidsregio Twente, is kritisch op het zogenoemde Testen voor Toegang. Daarbij mogen mensen met een negatieve coronatest op zak naar een discotheek of festival, zonder dat ze nog anderhalve meter afstand te hoeven houden.

Dat Testen voor Toegang bleek in de provincie niet op alle plekken waterdicht. Zo ontstond er een 'coronabrandhaard' bij discotheek Aspen Valley in Enschede, waar bijna 200 mensen besmet raakten.

'Heel ingewikkeld'

"Als je ineens geen afstand meer hoeft te houden in een discotheek of kroeg, dan wordt het heel ingewikkeld om weer te schakelen naar wel die anderhalve meter afstand moeten houden op andere plekken. Wat mij betreft hadden we eerst alleen de geplaceerde horeca gedaan", zegt Schelberg. Daarmee doelt hij op vaste zitplekken in de horeca en het nog dicht houden van de discotheken en nachtclubs.

Ook de 40 uur die zitten dus het doen van een negatieve coronatest en het mogen bezoeken van een discotheek of evenement, vindt Schelberg een 'veel te groot tijdsbestek'.

Waarschijnlijk gaat het vaccin winnen. Maar nu moeten we eerst een stap terug zetten Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo

'Een wake-upcall'

Het kabinet kondigt vanavond aan dat de discotheken weer dichtgaan, nu de coronabesmettingen flink oplopen. In Twente verdriedubbelden de besmettingscijfers in een week tijd. "Het is hard voor de horeca en de evenementen, maar het is wel een wake-upcall", zegt Schelberg. "Het enthousiasme om zo snel te versoepelen was misschien ook wel erg groot. Maar als wij ons allemaal aan de regels hadden gehouden, dan was het niet zo fout gegaan."

Schelberg, die als vicevoorzitter het gezicht werd van de corona-aanpak in Twente, zegt zelf ook schoon genoeg te hebben van de crisis. "Ik had ook graag gehad dat het boek dichtging, want ik heb het gevoel dat de corona-aanpak inmiddels vijf jaar van m'n leven heeft gekost. Hier ben ik geen burgemeester voor geworden. Maar je moet jezelf weer oppompen, ook al ben ik wel echt toe aan vakantie."

Toch is Schelberg wel hoopvol over de komende tijd. "Waarschijnlijk gaat het vaccin winnen. Maar nu moeten we eerst een stap terug zetten."