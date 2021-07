Afl 17 | De Impact van Corona: verdwenen corona-afdeling en geen hosanna in de horeca

Tekst gaat verder onder de video.

Proeflokaal Zuid

Arian Dijsselhof van Proeflokaal Zuid in Nieuwleusen vertelt zijn eerlijke verhaal. Hij mag inmiddels zijn maximale capaciteit aan gasten ontvangen, maar is hij daardoor de misère van afgelopen anderhalf jaar direct vergeten?

Deventer Ziekenhuis

Hoe is het op de corona-afdeling in het Deventer Ziekenhuis? Daar kan arts Jessica Boersma kort over zijn, want die bestaat niet meer. Wel liggen er nog enkele covidpatiënten in het ziekenhuis, maar een speciale afdeling is al een tijdje niet meer nodig. Jessica laat zien hoe het nu in het ziekenhuis is.

Basisschool

Op basisschool de Bloemenhof in Hardenberg houden de klassen nog wel gescheiden van elkaar pauze, ondanks dat het eigenlijk niet meer hoeft. Maar omdat het na een pittig jaar voor de leerkrachten en leerlingen bijna vakantie is, zullen die maatregelen pas na de vakantie opgeheven worden.

Veiligheidsregio IJsselland

De veiligheidsregio's zijn door de coronapandemie volop in beeld gekomen. Dat de huidige coronacijfers de goede kant op gaan, wil niet zeggen dat de Veiligheidsregio IJsselland niets meer doet. Directeur Arjan Mengerink legt uit dat de situatie nog zeker in de gaten wordt gehouden door een crisisteam.

