Gemotiveerde FC Twente-aanwinst Pröpper begrijpt Almeloos sentiment: "Heb het er moeilijk mee gehad"

"Ik heb het er best wel moeilijk mee gehad en heb er ontzettend lang over nagedacht. Uiteraard begrijp ik het sentiment en begrijp ik de supporters", vertelt Pröpper over de rivaliteit tussen beide clubs. "Ik weet ook wat er allemaal speelt en dat vind ik heel moeilijk. Ik heb er rekening mee gehouden, anderzijds moet je uiteindelijk ook voor jezelf kiezen. Dus dat heb ik gedaan."

Pröpper verdedigde vijf seizoenen het zwart-wit van Heracles en kon in Almelo deze zomer bijtekenen. "De deur stond open, maar ik aangegeven dat ik een nieuwe stap wilde maken. En daarin moet je soms ook voor jezelf kiezen en dat heb ik nu gedaan met een mooie grote club. Uiteraard vond ik het lastig, maar uiteindelijk heb ik deze keuze gemaakt."

Robin Pröpper tekent voor drie seizoenen bij FC Twente (Foto: FC Twente Media)

Nieuwe uitdaging

"Ik heb zin in een nieuwe uitdaging. Een uitdaging die ik wilde en die heb ik gekregen", vervolgt hij. "Ik heb eerst gekeken wat de mogelijkheden waren, ook in het buitenland. Maar daar heb ik niet het juiste plaatje gevonden. Er waren twee of drie clubs echt concreet. En daar is Twente voor mij als beste optie uitgerold."

Grolsch Veste

"Wat me hier aanspreekt? Dat is simpel. Als je alleen al naar het stadion kijkt, dat is natuurlijk ontzettend groot. De geschiedenis van de club is groot. Dus het lijkt me heel leuk om hier in dit stadion die nieuwe uitdaging aan te gaan."

Meer mogelijkheden in Enschede

Heracles eindigde de laatste jaren steevast boven FC Twente in de Eredivisie, maar toch ziet Pröpper het niet als een stap achteruit. "Uiteraard zijn de mogelijkheden en potentie in Enschede net even iets meer om naar boven te kijken en dat wil ik ook doen. Mede daardoor heb ik deze keuze gemaakt. Als je kijkt naar de huidige selectie zijn er genoeg mogelijkheden om stappen te gaan maken ten opzichte van vorig jaar."

Derby

Uiteraard ontving de mandekker ook al de nodige reacties vanuit het Almelose kamp. "Dat is ook logisch, want het is ook kort dag. Het is een hele stap en begrijp dat het moeilijk is. Uiteindelijk moet je een beslissing maken. Ik hoop dat hierdoor de derby volgend seizoen nog even wat leuker wordt', besluit hij met een knipoog.