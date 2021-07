Meerkampster Emma Oosterwegel naar Olympische Spelen

De 23-jarige Oosterwegel is drievoudig Nederlands kampioen indoor op de meerkamp. Ze beleefde in 2019 haar doorbraak op de wereldkampioenschappen atletiek in Qatar, waar ze knap zevende werd op de zevenkamp.

Grootste olympische equipe ooit

Nederland neemt met de grootste ploeg ooit deel aan de Olympische Spelen van Tokio. Tot nu toe bestaat het team uit 292 sporters inclusief reserves. Dat is veel meer dan het team dat in 2016 met 242 sporters naar Rio de Janeiro ging. Nederland was in 2008 met 240 sporters vertegenwoordigd in China.