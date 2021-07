Zussen Emma en Hanneke Oosterwegel naar Olympische Spelen

Emma komt in actie op de zevenkamp, Hanneke zit in de selectie voor de 4x400 meter, zowel met de vrouwen als gemengd. Marit Dopheide uit Enschede ontbreekt juist in de selectie voor die laatste twee afstanden.

Grootste olympische equipe ooit

Nederland neemt met de grootste ploeg ooit deel aan de Olympische Spelen van Tokio. Tot nu toe bestaat het team uit 292 sporters inclusief reserves. Dat is veel meer dan het team dat in 2016 met 242 sporters naar Rio de Janeiro ging. Nederland was in 2008 met 240 sporters vertegenwoordigd in China.