Enschede legt Rubber Verwerker Nederland bouwstop op na werkzaamheden zonder vergunning

De gemeente Enschede heeft per direct een bouwstop opgelegd aan RVN, Rubber Verwerker Nederland. Tijdens een controle op het terrein aan de Binnenhaven in de stad, waar het bedrijf zich wil vestigen, bleek dat er bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend.

Het recyclingbedrijf Doornberg, dat officieel dus Rubber Verwerker Nederland heet, moest vertrekken uit het Gelderse Almen, nadat de gemeente Lochem het bedrijf uitgekocht had. Uit de omgeving van het bedrijf waren jarenlang zorgen geuit over de veiligheid, angst voor brand en over het milieu.

In Enschede kreeg het bedrijf een locatie in het Enschedese havengebied op het oog. Bedrijven in de buurt uitten meteen zorgen, onder meer over de toenemende verkeersdrukte en de gezondheid voor de omgeving. Maar de gemeente zag geen reden om de komst van het bedrijf tegen te houden.

Dwangsom

Nu is er dus wel een bouwstop opgelegd, nadat bij controles duidelijk werd dat er bouwwerkzaamheden waren uitgevoerd waarvoor de juiste vergunning ontbrak. In een brief die door de gemeente is verstuurd is te lezen dat wanneer het bedrijf zich niet aan de bouwstop houdt, een dwangsom van 60.000 euro moet worden betaald.

De omgevingsvergunning, die al wel door het bedrijf is aangevraagd, is nog steeds in behandeling door de gemeente en de Omgevingsdienst Twente. Het ontwerpbesluit komt deze maand ter inzage te liggen, waarna na zes weken een definitief besluit wordt genomen. De gemeente gaat nog bekijken of de nu uitgevoerde werkzaamheden ongedaan gemaakt moeten worden.