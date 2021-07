Meerderheid Provinciale Staten wil sluiting injectieputten Twente

Behalve de VVD heeft iedere andere partij in de Provinciale Staten van Overijssel vanavond ingestemd met een motie voor sluiting van de injectieputten voor afvalwater in Noordoost-Twente. Omdat de provincie niet het bevoegd gezag is als het gaat om de diepe ondergrond, heeft de stemming in de Staten in de praktijk weinig effect. Maar het is wel een signaal aan de minister van Economische Zaken.

Daarom hebben Provinciale Staten vanavond het Ministerie van Economische Zaken, Staatstoezicht en de NAM opgeroepen om de laatste 2 NAM-putten nu ook te sluiten. Het voorstel werd ingediend door GroenLinks, de SP en Mooi Overijssel.

In de Tweede Kamer heeft minister Blok vanavond ook de vraag gekregen om de injecties stil te leggen. Die Kamervraag kwam van Laura Bromet en werd nog niet beantwoord.

Van 10 naar 2 injectieputten

Ruim tien jaar geleden begon de NAM met de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Twente. Dat afvalwater komt uit de oliewinning in Schoonebeek en bevat naast olierestanten ook veel verschillende chemicaliën. Als er iets mis gaat kan afvalwaterinjectie op termijn schade berokkenen aan natuur en milieu.

Oorspronkelijk waren er 10 injectieputten in Twente maar inmiddels zijn er nog maar twee betrouwbaar genoeg om te blijven injecteren. De andere putten zijn vanwege verschillende problemen eerder al gesloten. Eerder deze week werd de NAM voor die afvalwaterinjectie onder verscherpt toezicht gesteld.

NAM had al in 2017 moeten zien dat één van de injectieputten gescheurd is. Dat had het oliebedrijf moeten onderzoeken en moeten melden aan de toezichthouder. Maar de NAM pompte door tot eind 2019.

Tegelijk met het verscherpt toezicht heeft de waterinjectie van de NAM ook de aandacht van het Openbaar Ministerie. Die kijkt op verzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen of er sprake is van strafbare handelingen.

NAM heeft opdracht gekregen om de resterende injectieputten te onderzoeken. Twee putten zijn ook volgens het Staatstoezicht op dit moment betrouwbaar genoeg om te blijven injecteren, maar die moeten wel met grotere regelmaat geïnspecteerd worden. Een derde is per direct buiten gebruik gesteld omdat de NAM van die put eerst moet aantonen dat de veiligheid gewaarborgd is.