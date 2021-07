Sallandse Oogstfeest Stöppelhaene gaat door: "Minder traditie, meer feest"

Vorig jaar kon het feest in Raalte niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar dat is dit jaar dus anders. Bezoekers moeten nog wel een vaccinatie- of testbewijs laten zien om het terrein op te kunnen komen. "Erg jammer, maar we moeten aan deze regels voldoen en zijn vooral blij dat er mogelijkheden zijn voor een feest", aldus Wittenhorst.

Onderdelen anders

Aangezien het feest al in augustus is, moet de organisatie hard aan de slag om alles op tijd af te krijgen. Daarom komen onder andere de cabaretavond op woensdag en het programma op donderdagmiddag te vervallen. Wel wordt Stöppelhaene traditiegetrouw geopend met de oogstdankviering en is er iedere avond gewoon feest op het Stöppelveld.

De organisatie omschrijft het als een editie met 'minder traditie en meer feest'. Zo zijn er plannen voor een tocht langs straatversiering als alternatief voor het oogstcorso. "Ook voor andere activiteiten hebben we een keuze moeten maken. Een Oogstfeest zonder optocht past niet en de Roggemaaiersdag zou al half juli zijn, dat is gewoon te snel en niet meer haalbaar."

Aangezien de activiteiten vervallen, worden er ook geen Oogstkoningin en Sallandse Boer verkozen.

Weinig tijd

De organisatie is op dit moment nog druk in overleg met de gemeente over de coronaregels en hard op zoek naar vrijwilligers. "Gezien de aanstaande vakanties en korte tijd die nog rest tot Stöppelhaene zal de organisatie alles op alles moeten zetten om de planningen rond te krijgen, maar we gaan er een machtig mooi feest van maken!"

De organisatie maakt de artiesten en het verdere programma binnenkort bekend.