Eindelijk weer festivals dit weekend: "We gaan helemaal los"

Archieffoto van Boulevard Outdoor in Wierden in 2015 (Foto: Monika Schreurs)

Het kon meer dan een jaar niet, maar dit weekend staan de eerste festivals in Overijssel weer op de planning. Onder andere in Denekamp, Wierden en Mariënheem kunnen feestgangers hun hart ophalen. "Het mag eindelijk weer. We gaan helemaal los", reageert een enthousiaste Raymond Holtmaan van de organisatie van het Midzomerfeest in Mariënheem.

In het Sallandse dorp staat een feesttent en allerlei kermisattracties. "Op 15 juni weet je nog niet dat je een fysiek feest gaat houden en op 2 juli gaat ineens alles los", vertelt Holtmaan. "Nu staat er een feesttent, een kermis, alles is aanwezig. Wat wil je nog meer?"

Coronacluster

Bezoekers kunnen de feesttent in door een vaccinatie- of negatief testbewijs te laten zien. Holtmaan is niet bang dat er net zo'n situatie ontstaat als bij de Enschedese discotheek Aspen Valley waar een groot feest eindige in een coronacluster. "We zijn niet bang. We hebben in deze regio ook weinig besmettingen en we zijn weer een week verder", reageert Holtmaan.

Toch neemt de organisatie het zekere voor het onzekere. "Als we ergens aan twijfelen, dan vragen we ze alsnog een zelftest te laten doen. We hebben er meer dan tweehonderd achter de schermen klaar liggen. Dat vragen we trouwens ook aan vrijwilligers", vertelt Holtmaan. Vrijwilligers hoeven namelijk niet verplicht een vaccinatie- of negatief testbewijs te laten zien.

Boulevard Outdoor

Ook in Wierden bij het eendaagse festival Boulevard Outdoor maken ze zich niet druk om mogelijke coronabesmettingen. "We hebben een strengere controle. Iedere QR-code moet worden gekoppeld aan een identiteitskaart. Bezoekers moeten daarvoor door een aparte tent en daarna komen ze pas bij de ingang", vertelt oprichter Eser Guzel.

Morgen komen er zo'n tienduizend bezoekers op Het Lageveld om te feesten. "We hadden verwacht dat we ook dit jaar moesten overslaan, maar we zijn er weer. Ik denk dat ik alleen maar gelukkig mensen zie", reageert Guzel.

Naast Boulevard Outdoor in Wierden en het Midzomerfeest in Mariënheem is er dit weekend onder andere ook het Zomerfestival in Denekamp en theaterspektakel Deventer op Stelten.