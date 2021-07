Van feestweekend naar rampweek voor Aspen Valley: "We hebben er alles aan gedaan"

Ze hadden er zoveel zin in en het was ontzettend gezellig. Toch kijken ze bij Aspen Valley terug op een rampweek. Want wat begon als een groot feest met achthonderd jongeren, eindigde in een coronacluster van nog onbekende omvang.

"Dit is echt verschrikkelijk", zegt Tommy de Groot van Aspen Valley. "We hebben er werkelijk alles aan gedaan om het allemaal goed te regelen en dan overkomt je dit..."

'Het systeem is lek'

Hoeveel jongeren besmet zijn geraakt afgelopen zaterdag is nog niet duidelijk. Maar dat de omvang groot is, blijkt wel uit de vele jongeren die zich bij RTV Oost melden. Ook de GGD Twente bevestigt dat er veel besmettingen te herleiden zijn naar het feest in de Enschedese discotheek. De Groot beleeft een verschrikkelijke week.

We hopen dat iedereen er weer bovenop komt Tommy de Groot

"We hadden er zoveel zin in. Je doet er van tevoren alles aan om het allemaal goed te regelen. We lieten ons personeel testen en hadden een strenge controle aan de deur. Beveiligers controleerden de negatieve testbewijzen voordat mensen naar binnen mochten. Waar het dan fout gegaan is? Het systeem is gewoon lek."

Alle jongeren gemaild

De Groot doelt op de negatieve testbewijzen die veertig uur geldig zijn. Tussen de coronatest en het feest in de discotheek kan er dus veel gebeuren. "Stel je test vrijdagmiddag en zit 's avonds met het voetbalteam aan de bar. Misschien heb je vrijdagnacht nog een feestje en drink je met z'n allen uit dezelfde wodkafles. Als je dan zaterdag bij ons komt ben je mogelijk al besmet. En dat terwijl je met een negatieve test binnenkomt."

Sinds duidelijk werd dat er sprake is van een coronacluster in de discotheek staat De Groot met zijn team in nauw contact met de GGD. Voorlopig blijft Aspen Valley gesloten. "Die keuze hebben we in samenspraak met de GGD gemaakt. We hebben alle jongeren die bij ons waren gemaild met de oproep om zich te laten testen. Dat konden we doen omdat we alle kaarten in de voorverkoop hebben verkocht. Pas als inzichtelijk is wat de omvang van dit coronacluster is, kunnen we mogelijk weer open."

'Niet in eigen hand'

Zelf is De Groot van mening dat er absoluut niets fout is gegaan in de organisatie zaterdag. "Als we iets hadden laten liggen en je hoort dan het nieuws, hadden we gedacht dat het beter had gemoeten. Maar dat is niet zo, we hebben er echt alles aan gedaan. Het is verschrikkelijk dat er zoveel jongeren besmet zijn en we hopen dat ze er allemaal weer goed bovenop komen. Het is voor iedereen een domper; de jongeren, ons personeel en onszelf."

Of Aspen Valley op korte termijn weer open gaat, weet De Groot nog niet. "Ik wil daar nog niet op vooruit lopen. We hadden alles goed geregeld en toch ging het mis. Je hebt het dus niet in eigen hand. We wachten eerst het onderzoek van de GGD af en kijken dan wat verstandig is."

RTV Oost was afgelopen zaterdag aanwezig bij het feest in Aspen Valley: