FC Twente, Heracles Almelo en PEC Zwolle presenteren nieuw thuistenue

Het meest opvallende aan het shirt van FC Twente is de witte kraag. Daarnaast zijn er enkele details die verwijzen naar de stad Enschede. Daarnaast is het logo ook in het grote rode vlak gedrukt.

De nieuwe shirts van FC Twente (Foto: FC Twente Media)

Heracles Almelo

Uiteraard is het shirt van Heracles zwart-wit. Waarbij dit keer de zwarte banen doorlopen over de schouders. De broek is zwart en de sokken zwart-wit. De kraag van het shirt is dit seizoen volledig zwart, vorig jaar was die nog wit.

Rai Vloet, Lucas Schoofs en Bilal Basacikoglu in het nieuwe shirt (Foto: nesimages.nl)

PEC Zwolle

Bij PEC was het shirt de laatste jaren overwegend blauw, maar dit jaar voornamelijk wit. De kraag is wel blauw, net als de broek en sokken.