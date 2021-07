Schadevergoeding voor FIOD-rechercheur omdat collega's ten onrechte onderzoek instelden

Voordat ze bij de FIOD in dienst trad, was ze werkzaam bij het belastingkantoor in Enschede. Naast haar werk bij de fiscus had ze een hengstenhouderij en stoeterij. De vrouw reed destijds in een Peugeot Bipper die op naam stond van het paardenbedrijf.

Bipper

In 2013 was ze met die auto betrokken bij een verkeersongeluk, waar ze jarenlang neurologische en psychische gevolgen aan heeft overgehouden. Bij de opgave van de inkomstenbelasting kreeg de vrouw vervolgens een fiscaal conflict met haar collega's. Omdat ze voor de Bipper namelijk geen kilometeradministratie had bijgehouden, mocht ze er niet privé in rijden, zo vonden haar collega's.

De belastingdienst beet zich vast in de zaak en oordeelde dat er nog meer niet deugde in de jaaropgaaf van de collega. Onder meer bij de verkoop van een stacaravan. Daarop legde de fiscus navorderingen op over een periode van vijf jaar met daar bovenop een aantal zogenoemde vergrijpboetes voor in totaal een kleine twee ton.

In beroep

De belastingdame, die intussen als rechercheur bij de FIOD werkt, liet het er echter niet bij zitten en vocht de aanslagen aan.

Tijdens de rechtszaak bracht de vrouw nog weer eens onder de aandacht dat ze destijds meteen bezwaar had gemaakt tegen het feit dat haar naaste collega's een onderzoek tegen haar hadden ingesteld. Dit was volgens haar in strijd met de privacywetgeving. Omdat ze in Twente werkt, moest het fiscale onderzoek volgens haar door het zogenoemde VIP-team worden uitgevoerd. Dit is een team dat met het oog op de privacy speciale bevoegdheden heeft.

Haar collega's legden dit echter naast zich neer en vroegen onder meer haar medisch dossier op, waarin de neurologische en psychologische klachten stonden vermeld. Omdat de vrouw intussen bij de FIOD werkt en deze rechercheurs een onbesmet blazoen behoren te hebben, werd ze ook nog eens voor de tuchtrechter gedaagd.

Kritisch oordeel

De rechtbank Gelderland stelde de FIOD-rechercheur onlangs niet alleen in het gelijk, maar oordeelde bovendien dat de Belastingdienst onzorgvuldig heeft gehandeld. Zo had het onderzoek nooit uitgevoerd mogen worden door naaste collega's van de vrouw, maar had het VIP-team dit moeten doen.

Door de vrouw ook nog eens voor de tuchtrechter te dagen is de zaak volledig geëscaleerd. Daarmee is "psychische gezondheidsschade" toegebracht, aldus het vonnis.

Juist omdat het hier ging om een FIOD-rechercheur had de Belastingdienst moeten begrijpen dat dit niet door directe collega's had mogen worden onderzocht, aldus de rechtbank.

"De rechtbank rekent het verweerder zwaar aan dat dit herhaaldelijk en door verschillende functionarissen niet onder ogen is gezien", toont de rechtbank zich uiterst kritisch in het vonnis.

De rechtbank Gelderland veegde niet alleen de aanslagen en opgelegde vergrijpboetes van tafel, maar veroordeelde de Belastingdienst bovendien tot het betalen van bijna 22.000 euro aan proceskosten aan de FIOD-dame en nog eens duizend euro aan immateriële schade.