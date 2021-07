Met de boot naar het centrum: Almelo moet waterstad worden

We stappen op een bootje deze ochtend. Het zonnetje begint te schijnen en het is mooi vaarweer. "Mooi bootje dit," Maathuis kijkt tevreden wanneer hij wegvaart bij het gemeentehuis. "Pas op je hoofd!"

We komen bij het eerste obstakel wat aangepakt moet worden, een duiker waar je moet bukken en goed moet sturen om onderdoor te kunnen. "Hier beginnen we mee, maar naast dit soort kleinere investeringen moeten we ook het Banisgemaal aanpakken en dat kost flink meer geld."

"Bij dit plan denk ik; weg ermee." Frits Akse van de SP is duidelijk, hij vindt het geen goed idee om zoveel geld te investeren. "Ten eerste gaat het niet werken, want ik zie niet voor me dat bewoners van de stad met de boot naar het centrum komen. Daarnaast twaalf miljoen investeren terwijl we ondertussen nog moeten bezuinigen in het sociaal domein, dat kan echt niet."

Akse heeft wel een alternatief plan: "Investeer in fietspaden vanaf De Schelfhorst. Dan komen mensen gewoon op de fiets naar het centrum van Almelo. En in het centrum kan je prachtig bootjes huren en varen."