Politie houdt drie mannen aan na ramkraak in Deventer

De politie heeft drie verdachten aangehouden na een ramkraak vannacht bij een kledingwinkel in de Engestraat in Deventer. Het gaat om twee 17-jarige jongens uit Zwolle en een 21-jarige man uit diezelfde stad. Anderhalf jaar geleden was de kledingzaak ook al doelwit van een ramkraak.

De politie kreeg vannacht rond 10 voor half 4 een melding van het incident. De schade aan de kledingwinkel is groot. Of de ramkraak van anderhalf jaar geleden verband houdt met deze ramkraak wordt nog onderzocht.

Met hulp van alerte getuigen vond de politie een mogelijk betrokken, gestolen voertuig in Dalfsen. Later op de ochtend werden de verdachten aangehouden in Zwolle. De politie heeft het voertuig in beslag genomen.

Impact groot

De politie laat weten dat ramkraken een hoge prioriteit hebben, omdat de impact groot is en schade die ermee wordt aangericht gigantisch. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze verdachten ook betrokken waren bij een eerdere ramkraak in het Gelderse Barneveld deze week. Daar was een brillenzaak doelwit.