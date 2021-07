Vertrouwensbreuk in coalitie provincie Overijssel nadat CDA tegen unaniem collegevoorstel stemde

Die tegenstem van het CDA kwam voor de vier overige coalitiepartijen onverwacht. Ze zijn daarom onaangenaam verrast over 'het handelen en de houding van coalitiepartner CDA', stellen de partijen in de verklaring.

Het heeft kwaad bloed gezet binnen de coalitie dat de CDA-fractie op het allerlaatste moment onverwacht tegen een unaniem collegevoorstel stemde. Het voorstel over de gezamenlijke energieplannen voor Twente en West-Overijssel haalde wel een meerderheid.

Niet te tolereren

"De CDA-fractie heeft op een onacceptabele wijze gehandeld en geeft geen blijk van de noodzakelijke steun aan het college", vinden de partijen. "Dit leidt tot onbegrip en is niet te tolereren. Het vertrouwen in de CDA-fractie is daarmee geschaad." De fracties van de VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP onderstrepen in de verklaring dat ze de steun uit te spreken in het voltallig college, inclusief de CDA-gedeputeerden.

Het is nu aan de CDA-fractie om het vertrouwen in de samenwerking te herstellen. "Daarbij is van belang dat er een hernieuwd en gedragen perspectief komt op de toekomstige samenwerking. Stabiliteit, collegialiteit en betrouwbaarheid zijn daarbij kernwaarden", aldus de coalitiepartijen.