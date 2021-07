Heracles Almelo in eerste oefenduel op eigen veld onderuit tegen Sparta Rotterdam

Heracles Almelo is de oefencampagne voor het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag. Sparta Rotterdam was op Erve Asito met 2-1 te sterk voor de ploeg van trainer Frank Wormuth.

Bij de thuisploeg begonnen nieuwelingen Ruben Roosken en Bilal Basacikoglu in de basis. In de eerste helft gebeurde er weinig op het kunstgras. Sparta probeerde het met een afstandsschot en hoopte even later op een strafschop, maar die kwam er niet. Aan de andere kant schoot Noah Fadiga na een mooie aanval voorlangs. Gescoord werd er niet voor rust.

Dubbeltreffer Emegha

Na de pauze was het wel raak. Na enkele mogelijkheden voor Heracles, bracht Emanuel Emegha Sparta van dichtbij op voorsprong en kort daarna schoot hij ook zijn tweede binnen. Giacomo Quagliata zorgde met een fraaie vrije trap voor de aansluitingstreffer en even later was Melih Ibrahimoglu ook nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn mooie afstandsschot vloog naast. Het bleef daardoor bij 1-2.