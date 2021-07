Zeker 60 besmettingen bij discotheek in Enschede, aantal loopt verder op

Het is niet bekend of het om de Delta-variant van het virus gaat, volgens de GGD heeft het RIVM zeker twee weken nodig om daar achter te komen.

Aantal blijft oplopen

"We zien door deze toename van besmettingen een veel hoger besmettingsaantal op één dag dan de afgelopen weken het geval was. Er testen op dit moment nog meer jongeren positief, maar daarvan weten we nog niet zeker dat zij besmet zijn geraakt in Aspen Valley", zegt Astrid Boudrie van de GGD Twente.

Boudrie is erg tevreden dat veel jongeren zich laten testen. Ze roept de mensen op die zich nog niet getest hebben, om dat alsnog te doen.

Coronabrandhaard

Woensdagavond meldde RTV Oost dat er sprake was van een coronabrandhaard in de Enschedese discotheek Aspen Valley. Vandaag reageerde Tommy de Groot van de horecagelegenheid aangeslagen. "Dit is echt verschrikkelijk. We hebben er werkelijk alles aan gedaan om het allemaal goed te regelen en dan overkomt je dit..."