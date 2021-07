Flink veel missstanden aan het licht gekomen tijdens Week tegen Ondermijning

Een wapenvondst, brandgevaarlijke situaties in gebouwen en prostituees die zonder een vergunning aan het werk waren. Het is een kleine greep uit de misstanden die de afgelopen week aan het licht kwamen bij controles in Twente. De controles vonden plaats in het kader van de week van de Week tegen Ondermijning.

Bij een controle in een keet werden een vuurwapen en een vlindermes aangetroffen. In totaal werd 52.000 euro aan achterstallige betalingen geïnd in Twente. Drie voertuigen werden in beslag genomen. Ook kwamen drie gevallen van uitkeringsfraude aan het licht. Verder werden meerdere milieuovertredingen geconstateerd bij metaal- en garagebedrijven op het gebied van verontreiniging, vergunningen en activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Café achter muur bedrijfspand

De meest opvallende vondst was waarschijnlijk een café dat was verborgen achter een muur in een bedrijfspand. In andere panden werden brandgevaarlijke situaties aangetroffen, omdat bijvoorbeeld rookmelders niet goed werkten of de stroomvoorziening niet in orde was.

Twentse gemeenten besteden tijdens de Week tegen Ondermijning aandacht aan het voorkomen en aanpakken van criminaliteit. Dat doen ze samen met onder meer de Omgevingsdienst Twente, politie, douane, brandweer, Veiligheidsregio Twente, provincie Overijssel, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Doel van de actieweek is ondernemers bewust maken van de risico’s en wat ze kunnen doen om te voorkomen dat betrokken raken.

Preventie

Volgens de Almelose burgemeester Arjen Gerritsen, regionaal portefeuillehouder ondermijning, krijgt de overheid door acties als deze meer zicht op wat er speelt op bijvoorbeeld industrieterreinen en in het buitengebied. “Samen met ondernemers hebben we gekeken wat de kwetsbaarheden zijn en hoe ondermijning voorkomen kan worden. Dat blijkt iedere keer opnieuw waardevol. Ondermijning kun je overal aantreffen.”

Corona en ondermijning

In de afgelopen coronaperiode probeerden foute investeerders regelmatig contact te leggen met ondernemers die in financiële nood verkeren door de crisis. In Hengelo heeft een delegatie van makelaars en notarissen met burgemeester Schelberg gesproken over ontwikkelingen en de aanpak van ondermijning.

Ook Twentenaren toonden zich betrokken bij de veiligheid en leefomstandigheden in hun buurt. Zo werden in Almelo controleurs aangesproken door buurtbewoners die met tips en suggesties kwamen.