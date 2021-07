Grootste kever van Nederland duikt steeds vaker op in Overijssel: "Hij leeft maar enkele weken"

Het is de grootste kever van Nederland. Met zijn rode gewei en bruine schild klimt hij tegen eikenbomen op. Twee weken leeft hij boven de grond om vrouwtjes te bevruchten. Daarna sterft hij door honger, want door het grote gewei kan hij nauwelijks eten. Bovendien gooien de mannetjes elkaar uit de boom. "De eerste zes jaar leeft hij onder de grond als larve en ziet hij weinig van de wereld." De vrouwtjes kruipen vervolgens weer onder de grond om eitjes in dezelfde boomwortel te leggen als waar zijzelf uit gekomen is.

Landschapsbeheer

De natuurorganisatie helpt deze bijzondere dieren door eikenbomen als hakhout te beheren. "Ze eten de sappen van de boom die uit wondjes van de eik komen. Dat is zoet en ook andere insecten vinden dat lekker om te eten. Door een aantal eiken in de houtwal deels te kappen, ontstaan er nieuwe scheuten en gaan sommige boomwortels dood. In die wortels voeden de larven zich en bij wondjes op de boom kunnen de vrouwtjes zich voeden."

Meldingen

Het aantal meldingen van waarnemingen stijgt de afgelopen jaren. "Dit insect zit maar op vier plekken in Nederland, waaronder hier in Twente. Het is steeds eenvoudiger voor mensen om een melding te maken wanneer ze dit dier zien, dus het kan ook zijn dat het daarom lijkt alsof er meer zijn."