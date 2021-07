Wormuth over overstap Pröpper naar Twente: "Heeft een beetje een nare bijsmaak"

"We hadden nog vijf procent kans dat hij zou blijven, daarom is het van onze kant ok. Natuurlijk heeft het een beetje een nare bijsmaak, maar dat is normaal in de voetballerij. Iedereen is zijn eigen baas, zeg ik altijd."

Niet naar Twente gaan

Op de vraag of Wormuth zelf de overstap zou maken als hij voor die keuze zou staan, antwoordde Wormuth met een knipoog: "Ik wil nog een stap vooruit doen." Om even later serieus te vervolgen: "Heracles is een fantastische club, dan moet je niet naar Twente gaan."

Hij was fantastisch

Over Pröpper is hij alleen maar lovend: "Hij was de aanvoerder van de ploeg. Niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer. Vooral als we geen goede fase hadden. Dan was hij fantastisch. Dan sprak hij met jongens en motiveerde hij ze. Hij was voetballend super, het is een groot verlies."