Rechtbankgebouw Amsterdam wordt afgebroken en krijgt een nieuw leven in Enschede

Het rechtbankgebouw op de Zuidas is één van de eerste praktijkvoorbeelden van circulair bouwen in Nederland. Afgelopen donderdag is al begonnen met de demontage en naar verwachting wordt het gebouw begin 2022 weer in gebruik genomen in Enschede.

Bouwpakket

Vijf jaar lang deed het gebouw, dat door architectenbureau Cepezed is ontworpen en ontwikkeld, dienst als rechtbank. "Vanwege de bouw van een nieuwe rechtbank was er een tijdelijk onderkomen nodig", vertelt projectontwikkelaar Menno Rubbens van Cepezed. De opdrachtgever, het Rijksvastgoedbedrijf, stelde strenge eisen aan het gebouw. "Omdat het voor een vrij korte periode was, zou het zonde zijn om geld uit te geven voor een permanent gebouw."

De betonnen vloerelementen van het tijdelijke rechtbankgebouw zijn eenvoudig te demonteren (Foto: Léon Van Woerkom / Cepezed)

Dus bedacht het architectenbureau een 5.400 vierkante meter groot pand met drie verdiepingen dat letterlijk opnieuw te gebruiken is. "We hebben alleen gebruik gemaakt van 'droge' verbindingen", aldus Rubbens. Het tijdelijke rechtbankgebouw is als het ware een bouwpakket.

Er is niet gelast, maar de betonnen vloerelementen zijn met grote schroeven en bouten aan de staalconstructie vastgemaakt. Voor het bijzondere ontwerp werd Cepezed in 2017 beloond met de Amsterdam Architectuur Prijs (Gouden A.A.P.).

Met vrachtwagens naar Enschede

Nu de nieuwe rechtbank op hetzelfde perceel gereed is, komt het tijdelijke onderkomen weer in handen van DPCP. Dat is het consortium van Cepezed uit en Du Prie bouw & ontwikkeling uit Leiden. Alle materialen van het gebouw zijn door het gespecialiseerde bedrijf Lagemaat met een 3D-scan vastgelegd.

De cellencomplexen hebben in een kantoor of studiegebouw geen functie. Die worden dan ook elders hergebruikt Menno Rubbens, projectontwikkelaar Cepezed

Kleine onderdelen worden met containers vervoerd en grotere onderdelen gaan in vrachtwagens naar Enschede. Op het Kennispark (Business & Science Park en UT-Campus) wordt het gebouw één op één weer opgebouwd. Al blijft volgens Menno Rubbens niet alles gehandhaafd. "De cellencomplexen hebben in een kantoor of studiegebouw geen functie. Die worden dan ook elders hergebruikt als schuurtjes achter woningen."

Materialen die niet hergebruikt kunnen worden verwerkt Lagemaat in andere projecten. Een minimale hoeveelheid wordt gerecycled. Naar verwachting wordt het gebouw begin 2022 in gebruik genomen. De exploitatie ligt dan in handen van Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO).