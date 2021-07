PvdA, D66 en SP willen proef met basisbanen in Zwolle

Conciërges, klassenassistenten, hulpen bij sportverenigingen, vrijwilligers in wijkcentra en ondersteuners van verpleeghuizen. De samenleving zit vol mensen die belangrijk werk doen, maar hun plek op de gewone arbeidsmarkt niet kunnen vinden. De raadsfracties PvdA, D66 en SP in Zwolle willen voor deze mensen een basisbaan; een vaste baan met grote waarde voor de maatschappij.

Maandag dienen de linkse fracties een motie in tijdens de raadsvergadering over de Perspectiefnota 2022-2025. In deze motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om voor de begroting van 2022 te komen met een voorstel om een pilot met basisbanen te starten in Zwolle.

Passend werk

“We zien in Groningen dat het werkt”, zegt PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof. “Daar zijn inmiddels dertig mensen aan passend werk geholpen, die er op de reguliere arbeidsmarkt niet tussenkwamen.”

“Juist in de coronatijd zien we de druk in het onderwijs en de zorg oplopen, en de druk was daar al hoog”, zegt SP-raadslid Bert Sluijer. “Tegelijkertijd staan er mensen aan de kant, die de kans moeten krijgen op een passende baan tegen een eerlijk loon.”

“Deze basisbanen leveren zowel de samenleving áls mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt iets op. Het hebben van een baan zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en is goed voor iemands mentale en fysieke gezondheid. Het is dus een win-winsituatie”, vult D66-fractievoorzitter Sonja Paauw aan.

Rekenen op steun

De oppositiepartijen PvdA, D66 en SP hebben er vertrouwen in dat hun voorstel voor een pilot met basisbanen op steun van andere partijen kan rekenen. Afgelopen november vond fractievoorzitter Patrick Pelman van coalitiepartij GroenLinks ook dat het tijd is voor het invoeren van de basisbaan. “Dus stoppen met praten over de basisbaan en echt aan het werk gaan”, besluit Wolthof.