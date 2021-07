Groot afscheidsinterview weerman Martin Bosch: "Het gaat weer een hobby worden"

Martin Bosch begon zijn carrière als weerman in oktober 1992, toen hij door de toenmalige weerman Ton ten Hove werd voorgedragen als diens vaste vervanger. Martin werd de vaste weerman van RTV Oost, toen Ton ten Hove in maart 2013 met pensioen ging. Vorige week vierde hij zijn zeventigste verjaardag, naar eigen zeggen 'een mooi moment voor zijn pensioen'.

Dubbel gevoel

Ton ten Hove was één van de speciale gasten in Groot Onderhoud, het interviewprogramma van Radio Oost dat vanochtend helemaal in het teken stond van het afscheid van Martin Bosch. En hij kon Martin verzekeren: "Het weer laat je niet los. Je zult niet alle weerkaarten dagelijks blijven volgen, maar helemaal loslaten gaat je ook niet lukken."

Het laatste interview van Martin Bosch (Foto: RTV Oost)

En dat wil Martin ook helemaal niet, geeft de weerman eerlijk toe: "Ik blijf mijn archief bijhouden, zal mijn dagelijkse bevinden nog steeds doorspelen naar mijn opvolgers. Mijn hobby was mijn werk geworden, nu gaat het weer een hobby worden. "

Niet uitslapen

Ook Martins vrouw Tonnie én zijn moeder schoven nog aan in de uitzending. Tonnie zal de wekker vroeg in de ochtend niet gaan missen, al vreest ze dat uitslapen er nog niet bij is voor haar man: "Het is een vroege vogel, dat zal ie wel blijven ook. Maar hij doet altijd zijn best om mij niet wakker te maken, gelukkig maar."

Luistert u liever via Spotify? Dat kan hier.