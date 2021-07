Festival Deventer op Stelten in volle gang, maar 'compleet anders dan anders'

Waar in andere jaren ruim 100.000 bezoekers drie dagen lang van grote acts in de binnenstad van Deventer konden genieten, is het in coronajaar 2021 allemaal anders. Dit jaar geen vrije toegang, een kaartje kopen is verplicht en Deventer op Stelten is gespreid over tien dagen. "Maar we kunnen van start en daar zijn we heel blij mee."

Volgens Martijn Westerbrink, directeur van evenementenbureau dEVENTer, is er van alles bedacht om het festival toch te laten slagen. Normaal gesproken staat de binnenstad van Deventer op z'n kop en is op elke straathoek iets te zien. Nu zijn de voorstellingen voorbehouden aan kleine groepjes bezoekers van dertig tot vijftig personen. Daarnaast hebben bezoekers hun eigen vooraf vastgestelde zitplaats. Maar theaterliefhebbers hoeven zich voor dit evenement niet te laten testen. "Wel testen wij alle medewerkers en vrijwilligers", aldus Westerbrink.

Tickets

Normaal is het festival gratis te bezoeken, maar de organisatie moest voor deze corona-editie werken met een ticketsysteem. "We moeten weten wie we over de vloer krijgen, maar we hebben daar wel iets aangehangen. Normaal doen we veel met de horeca samen, die profiteert ook van dit evenement. Dat kon dit jaar niet. Dus mensen krijgen voor de prijs van een kaartje (3 euro 50, red.) een muntje terug die ze als consumptiemunt kunnen besteden."

Het is een van de eerste meerdaagse festivals die weer doorgang kan vinden. Maar door alle versoepelingen die recent zijn doorgevoerd, merkt Westenbrink dat de organisatie scherp moet blijven. "We moeten blijven benadrukken waarom we die coronamaatregelen nog steeds handhaven. We hebben niet voor niks voor dit concept gekozen. Maar we zijn professioneel genoeg om dit goed aan te kunnen pakken."

Deventer op Stelten duurt nog tot en met 11 juli.