Overijssel legaliseert als eerste boer met PAS-melding

De eerste ondernemer in Nederland die na jaren van onzekerheid als gevolg van de stikstof-uitspraak van de Raad van State verder kan met zijn bedrijf, is een rundveehouder uit Overijssel. Gedeputeerde Ten Bolscher noemt dit een doorbraak.

In het verleden konden ondernemers volstaan met een zogeheten PAS-melding voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe stal of uitbreiding van het bedrijf als dat een kleine toename van de stikstof-uitstoot als gevolg had. In mei 2019 veegde de Raad van State deze zogeheten PAS-meldingen van tafel en kwamen alleen in Overijssel al 400 bedrijven in grote onzekerheid over hun toekomst. Van deze bedrijven zijn 300 boerenbedrijven.

Geen vergunning nodig

Zowel het ministerie als de provincie hebben altijd gezegd dat ondernemers niets illegaals deden bij het doen van een PAS-melding en dat zij alles op alles willen zetten om deze ondernemers te helpen. Dat legaliseren van een uitbreiding of vernieuwing is een langdurig en ingewikkeld proces. Er moet namelijk eerst stikstofruimte beschikbaar zijn, door maatregelen te nemen die de emissie terugdringen. Pas daarna kan deze ruimte worden benut om de melders die hun bedrijf willen uitbreiden of vernieuwen te legaliseren. En dan moet het ook nog zo zijn dat deze bedrijven zijn gevestigd in dezelfde natuurgebieden waar stikstofruimte beschikbaar komt.

Onzekerheid en zorgen

Gedeputeerde Gert Harm Ten Bolscher is blij dat de eerste ondernemer geholpen is. “Ik ben blij dat wij ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld nu kunnen helpen en de onzekerheid kunnen wegnemen. Veel ondernemers wachten al twee jaar op duidelijkheid of ze nu wel of niet legaal hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren.”

De druk op de ondernemersgezinnen is groot, aldus Ten Bolscher. “Het geeft grote zorgen over je toekomst, onzekerheid bij benodigde financiering, bedrijfsoverdracht en handhavingsverzoeken. Die onzekerheid willen wij zorgvuldig wegnemen en wij zijn blij dat dit nu voor de eerste ondernemer gelukt is.”

Ruimte voor pas-melders

De ruimte voor het omzetten van een melding naar een vergunning kan door bijvoorbeeld de stikstofruimte in te zetten die ontstaat bij de opkoop van andere bedrijven of door intern salderen. Dat zijn maatregelen op het bedrijf die de stikstof-uitstoot verminderen zoals een emissiearme stalvloer of andere innovaties die de stikstofuitstoot verminderen.