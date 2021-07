MST opent Ronald McDonald Huiskamer: "Warm bad voor ouders van ziek kind"

De Ronald McDonald Huiskamer in Medisch Spectrum Twente komt voort uit het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Te vroeg geboren baby'tjes en kinderen met kanker uit Oost-Nederland die in Isala op de IC hebben gelegen worden vaak verder behandeld op de high care-kinderafdeling van het MST. Ook daar is nu dus een plek voor de familie om even bij te komen buiten de sfeer van het ziekenhuis, maar wel vlakbij je kind.

Vrijwilligers

Een team van ruim 70 vrijwilligers houdt de huiskamer draaiend. Ze zorgen samen voor gezelligheid, een luisterend oor, en dat er altijd wat te eten en te drinken is. Vanmorgen waren ze allemaal samen in theater Concordia, om elkaar te ontmoeten en te proosten op de nieuwe huiskamer. Vanwege de coronamaatregelen kon het feestje niet in het MST worden gehouden.

Nadie en Joep in de Ronald McDonald Huiskamer (Foto: Ronald McDonald Huiskamer)

De Huiskamer draait na een proefperiode al volop. Zo'n 900 ouders hebben er gebruik van gemaakt. Dankzij de vrijwilligers kunnen ze even hun verhaal kwijt, buiten de medische setting van de high care kinderafdeling, maar wel vlak in de buurt.

"Warm bad"

De vrijwilligers zien tijdens het feestje op groot beeld een filmpje van Nadie en Joep, de ouders van Jay Sun. Zij zijn de eerste gebruikers van de Ronald McDonald huiskamer: "De vrijwilligers hier doen er alles aan om het je zo gemakkelijk en zo fijn mogelijk te maken", vertelt Nadie. Joep vult aan: "De warmte die je hier voelt van de vrijwilligers, dat je zo goed opgevangen wordt, dat voelt als een warm bad."