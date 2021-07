Grootste sporttalenten kunnen vanaf nu terecht bij de TalentNED Academy in Enschede: "Uniek in Nederland"

Ruim twintig schaatsers, mountainbikers en wegwielrensters zullen vanaf die plek proberen de wereldtop te bestormen. "Er zijn natuurlijk heel veel sportinitiatieven, maar er zijn maar heel weinig talentinitiatieven. En er is al helemaal niet een setting zoals deze", begint directeur en voormalig schaatscoach Gerard Kemkers. "We bieden hier woonruimte aan voor drie teams met jonge, talentvolle sporters op weg naar de top. Ik ken het niet in Nederland."

Leren van elkaar

Ook de coaches zullen zich vestigen in Enschede: "We huisvesten hier straks ook tien fulltime professionals in de topsport. Dat is ook alweer hartstikke uniek. Daarmee krijg je ontzettend veel interactie. Leren van elkaars sporten, van elkaars manier van werken, bouwen van programma's, testen. Al die dingen bieden mogelijkheden en daarbij staan we nog maar aan het begin van een lang traject. We zijn voornemens om dit lang te doen. We zorgen nu vooral dat de teams draaien en dan gaan we straks op de inhoud en de visie en wat gaan we aan unieke inhoud brengen om die sporters echt een optimale kans te geven. In Enschede wonen, sporten en te combineren met school, op weg naar de top", aldus Kemkers.

Snel in het diepe gegooid

Een van de coaches die zich in het huis zal huisvesten in voormalig wielrenster Roxane Knetemann. Zij weet uit eigen ervaring hoe belangrijk goede begeleiding is. "In het wielrennen wordt je snel het diepe ingegooid. Zoek het maar uit en als je kop erboven uit kan houden, kun je verder stromen. Dat gaat met veel vallen en opstaan. Dat is niet erg, maar het is wel fijn als het in een omgeving gebeurt waar je een beetje opgevangen kan worden. En ik denk dat TalentNED daarvoor echt een ideale omgeving is."