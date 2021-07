Bezoekers van eerste festivals in Overijssel uitgelaten: 'Joehoe, het mag weer!'

Zonder mondkapje en zonder anderhalve meter afstand mochten bezoekers weer genieten van muziek, dans, kermis, voorstellingen of van elkaar. De uitgelatenheid was groot: "Joehoe, het mag weer!"

Boulevard Outdoor

Helemaal los ging het vanmiddag in recreatiegebied Het Lage Veld in Wierden op het muziek- en dancefestival dat luistert naar de naam Boulevard Outdoor. Tienduizend bezoekers mochten na het kunnen tonen van een QR-code met negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs het evenemententerrein op. De sfeer was meteen uitgelaten. "Het mag weer hè jongens. Weer met zijn alleen een feestje bouwen. Top!", aldus een feestganger.

Angst voor coronabesmettingen is er niet: "We zijn met z'n allen getest en gevaccineerd. Dus ik knuffel vandaag met alle tienduizend mensen die hier zijn", jubelde een ander.

Midzomerfeest Mariënheem

Rustiger ging het er aan toe op het midzomerfeest in Mariënheem. Maar niet minder vrolijk, want iedereen in het dorp had lang uitgekeken naar het dorpsfeest.. "Twee weken geleden wisten we nog niet dat we het feestje mochten houden. Maar toen de gemeente wilde meewerken hebben we dit meteen uit de grond gestampt", aldus Raymond Holtmaat van het midzomerfeest in Mariënheem.

Ook op het dorpsfeest geen mondkapje en geen anderhalve meter afstand meer. Het vertrouwen dat het goed gaat is groot en er is bij de organisatie geen twijfel dat het kan aflopen zoals op het dancefestival van Aspen Valley in Enschede, waar 110 jongeren een coronabesmetting opliepen. "Nee, we zitten hier in Mariënheem in een bubbel met elkaar en bovendien zijn er in de omgeving erg weinig besmettingen", weet Holtmaat.

Deventer op Stelten

Deventer op Stelten was gisteravond al begonnen met theatervoorstellingen op afgesloten plekken voor groepjes van 10 tot 30 betalende bezoekers. Heel anders dan anders. Normaal gesproken is Deventer op Stelten met meer dan 100.000 bezoekers één van de grotere, evenementen, zo niet hét grootste festival van Overijssel. Het evenementenbureau dEVENTer zag geen kans vanwege corona Deventer op Stelten deze zomer als vanouds groots te houden. Bewust is gekozen voor "klein, kleiner, kleinst", aldus Martijn Westenbrink van dEVENTer. "We zijn een van de eersten met een festival in Nederland. We zijn al blij dat we dit kunnen doen, kleine voorstellingen voor beperkt publiek, maar in plaats van twee dagen nu verspreid over tien dagen."

En het publiek? Dat is er wel, maar verbeeld met honderden drijvende, transparante poppen op het water van de Singel in de binnenstad. "Het is een ode aan het publiek dat er niet is, maar toch een beetje wel", aldus Westenbrink.