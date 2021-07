Discotheek Zaal Dijk bereidt zich nog voor op eerste stapavond: ‘Versoepelingen kwamen voor ons onverwacht’

“Ik dacht dat ik het verkeerd had verstaan”, zegt Roelof. “Maar tijdens de coronapersconferentie werd toch duidelijk dat discotheken ook hun deuren weer mochten openen. Dat was toch wel echt een verrassing.” En dus werd besloten om twee weken voor het eerste evenement de geluidsinstallatie en rookmachines te testen. “Als er nu dingen fout gaan, hebben we nu nog tijd om het te regelen.”

Kapotte schrobmachine

Na meer dan een jaar van stilte op de dansvloer, moest het een en ander getest worden. “Sommige koelkasten zijn stuk en ook de schrobmachine voor de vloer heeft het leven gelaten.” Ook de drank die over de datum was is de deur uit gegaan en de biertanks van duizend liter zijn inmiddels aangesloten. “Daar gaan er soms drie van door op en een avond.”



Aspen Valley

In Enschede leidde de eerste stapavond in Aspen Valley tot een grote coronacluster. Bang voor zo’n uitbraak in zijn discotheek in Lemele is hij niet. “Wat daar precies aan de hand was weten we natuurlijk niet. Het blijft spannend, maar we hebben het securityteam goed voorbereid. Je komt pas binnen met een groen vinkje op de check-app en we maken voor niemand een uitzondering.”