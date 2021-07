Belt-Schutsloot protesteert tegen afblazen vaartocht: ‘‘Wat mag straks nog wel?’’

Het afblazen van de ‘Vaar door’ was de tweede tegenslag voor de Stichting Evenementen Belt-Schutsloot, vertelt bestuurslid Jan Schaap. De stichting startte vorig jaar met een ‘Vaar in’. ‘‘We willen dat hier meer te doen is dan alleen de jaarlijkse Gondelvaart. Het was een succes, dus we hoopten het dit jaar weer kunnen organiseren. Maar de gemeente vond het te vroeg met betrekking tot de coronaregels.’’

Alternatief

Als alternatief werd de ‘Vaar door’ in het leven geroepen. Het zou een kleine vaartocht worden voor twintig tot dertig boten. ‘‘Dan heb je niet eens een vergunning van de gemeente nodig’’. Jan brengt zijn boot, ‘‘Onlangs nog gerenoveerd’’, in paraatheid. ‘‘Ik zet er gewoon luxe tuinstoelen in, dan zitten we goed.’’ Als ook zijn vrouw is ingestapt, vaart hij richting het huis van voorzitter Gert Stam.

Zachtjes klotsen de golven tegen de boeg. ‘‘Het weer van vandaag was perfect geweest’’, stelt Jan. Eenmaal bij het huis van Gert, hebben zich daar al wat mensen verzameld om ook het water op te gaan. De voorzitter van Stichting Evenementen Belt-Schutsloot vaart met eigen boot mee de Kleine Belterwijde op. Gert: ‘‘Helemaal nu het eindelijk weer kan met de versoepelingen, wilden we wat leuks organiseren. Met hapjes en drankjes.’’

Natura 2000

Donderdag kreeg Stam ineens een belletje van de provincie. Toen bleek dat er een handhavingsverzoek lag bij de provincie en gemeente omtrent de stikstofuitstoot in een Natura 2000 gebied. ‘‘Bij ons heerst grote verbazing. Als ik met mooi weer bij mijn huis zit, tel ik wel tweehonderd bootjes.’’

Het zijn inwoners of gasten van de campings. Wat ons betreft zou het dan ook geen extra invloed op het natuurgebied hebben. Gert Stam, voorzitter Stichting Evenementen Belt- Schutsloot

De mensen die mee wilden doen aan de ‘Vaar door’, varen volgens hem sowieso in het deze omgeving. "Het is een gebruikelijke beweging die plaatsvindt in het gebied.’’ Hij maakt zich zorgen over de toekomst. ‘‘Als dit al niet meer kan, wat mag er dan straks nog wel?’’

De Stichting wil nu met gemeente en provincie om tafel. ‘‘De Kleine Belterwijde valt in principe buiten Natura 2000 gebied, maar het ligt er wel middenin. Misschien zijn daar toch mogelijkheden. Dat is even afwachten.’’ Hij had ook contact met de Natuurbeschermingswacht Meppel, die ingreep in Belt-Schutsloot. ‘‘Ik heb daar iemand van gesproken ja. Nou daar word je niet vrolijk van. Ze slaan totaal door.’’

'Pietje Bel' deed via WhatsApp de oproep om alsnog te gaan varen. Op deze brug heeft hij met zijn 'Bende van de Zwarte hand' een afdruk achtergelaten. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Onderzoek ontbreekt

De Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken zet zich volgens secretaris Geert Starre al 75 jaar in voor alle vormen van natuur- en milieubelangen in Drenthe en Overijssel. De stichting, bestaande uit 15 vrijwilligers en een groep donateurs, is dagelijks bezig met het ‘opsporen’ van overheidsfouten. Als een gemeente of provincie een vergunning afgeeft terwijl dit de wetten rondom Natura 2000 dit niet toestaan, is het de Natuurbeschermingswacht die ingrijpt. Tot rechtszaken aan toe.

Sloepen met verbrandingsmotoren en jeugd in rokende speedbootjes verstoren de rust en zorgen voor stikstofuitstoot. Geert Starre, Natuurbeschermingswacht Meppel

“Reden genoeg voor ons om een handhavingsverzoek in te dienen bij de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel”, stelt Starre. Hij voegt eraan toe: “Als je een evenement wil houden, moet je onderzoeken of dit geen zogenaamde ‘significante effecten’ heeft. Omdat de gebieden volgens ons al overbelast zijn, is ook een kleine verstoring meteen significant en dus onvergunbaar. Dat onderzoek ontbreekt bij de organisatie in Belt-Schutsloot.’’

De provincie geeft aan dat de effecten op de natuur niet meer op tijd konden worden beoordeeld. ‘‘Het beschermen van de natuur levert soms een spanningsveld op met andere belangen. Wij beoordelen dan naar alle redelijkheid en wegen dilemma’s tegen elkaar af.’’

Pietje Bel

Vlak nadat bekend werd dat het evenement niet door kon gaan, werd via WhatsApp dus de oproep gedaan om toch bij elkaar te komen. ‘‘Om een statement te maken tegen het stikstofbezwaar van een natuurclubje uit Meppel en om aandacht te vragen voor dit probleem, willen we jullie vragen om aanstaande zaterdag naar de Kleine Belterwijde te komen. Door deze actie mogen instanties zoals de gemeente en provincie gaan nadenken over hoe inwoners en recreanten met elkaar kunnen blijven genieten van dit prachtige natuurgebied.’’

Volgens deze anonieme persoon, die zich Pietje Bel noemt, hadden zich zo’n vijftig boten opgegeven voor de protestactie van vandaag. Als ludieke actie was er een handafdruk op een brug in Belt-Schutsloot te zien. Zoals in de film, van de ‘Bende van de Zwarte Hand’. Gert Stam is blij met het initiatief: ‘‘Het is niet vanuit onze organisatie geregeld, maar we vinden het een goede actie.’’