Nederlandse softbalsters moeten Europese titel weer aan Italië laten

De Nederlandse softbalsters hebben vanavond naast de elfde Europese titel gegrepen. In Italië was het gastland in de finale met 9-5 te sterk voor Oranje, dat Tex Town Tigers uit Enschede met zes speelsters als hofleverancier had.

Nederland was in de eerste groepsfase deze week te sterk voor Oostenrijk, Duitsland en Litouwen. In de tweede ronde won Oranje van Frankrijk, Israël en Rusland. Een ronde later stond Nederland ook tegenover Italië, waar het in 2019 ook al de EK-finale van verloor. Die wedstrijd ging naar de Italiaanse dames en daardoor moest Oranje daarna winnen van Spanje en het sterke Tsjechië om de finale te bereiken. Dat lukte en dus was Italië vanavond opnieuw de tegenstander.

Verlies in finale

In die eindstrijd kwam Nederland direct op een 3-1 voorsprong, maar in de tweede inning draaide Italië dat om naar 3-4. In die vierde inning ging het ineens snel en werd het 3-8. Even later 3-9. Nederland had in de zevende inning nog een kans om minimaal op gelijke hoogte te komen. Het pakte twee punten, maar verder kwam het niet en dus was de titel voor Italië.