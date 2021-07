Dankzij drones haalt de waterpolitie overtreders van het water

Op het water in de kop van Overijssel is het, corona of niet, druk in de zomermaanden. Aan de waterpolitie om er voor te zorgen dat dit veilig gebeurt. Sinds dit jaar gebeurt dat ook met een drone en waterscooters.

"Ik was vroeger op de brommer geen haar beter; eerst over de schouder kijken of er geen politie is, dan pas het gas los trekken." Rob, werkzaam bij de waterpolitie, merkt maar al te goed dat watersporters vaart minderen zodra ze een politieboot zien aankomen. “En je hebt ook WhatsApp groepen. Als we in Zwartsluis varen, weet half Giethoorn binnen vijf minuten dat we onderweg zijn."

Niet meteen een boete

Reden genoeg dus om drones in te zetten. En nee, dat is heus niet om extra boetes uit te delen. "Het doel is niet de boete, maar veiligheid op het water creëren. Als iemand even kort de gashendel opentrekt, dan houden we diegene staande en leggen we uit waarom het niet de bedoeling is."

We kunnen inzoomen om bijvoorbeeld te kijken of iemand wel een dodemanskoord draagt De waterpolitie over de inzet van drones

Rob gaat verder: "Als een schipper geruime tijd hard vaart waar dat niet is toegestaan, volgt wel een boete. Natuurlijk kunnen we niet alles door de vingers zien, maar een bon uitschrijven is niet het doel. Ik vind het prettiger om een goed gesprek te hebben met mensen waarbij ik kan uitleggen waarom sommige acties gevaarlijk zijn.”

Inzoomen vanuit de lucht

Collega Ellen Prummel vertelt dat de politie vorig jaar al heeft gekeken of de inzet van een drone in dit soort gevallen effectief is. Dat bleek het geval, en dus vliegt 'ie deze zomer boven onder andere Giethoorn, Zwartsluis en Belt-Schutsloot. "We kunnen inzoomen om bijvoorbeeld te kijken of iemand wel een dodemanskoord draagt.”

Voor dergelijke drone-activiteiten heeft de politie een speciale bus ingericht, onder meer met een televisiescherm waarop de drone-beelden live te zien zijn. Als een overtreding in beeld is, stuurt men er politie per waterscooter of boot naartoe. “Het zijn vooral boten die te snel varen. Dat we op de drone niet continu watersporters zien die de wet overtreden, is eigenlijk erg fijn. Een teken dat men zich goed aan de regels kan houden.”