Enorme overlast door wolkbreuk boven Dalfsen, waterschap onderzoekt mogelijke vervuiling in het water

Het onderzoek van het waterschap richt zich op 'een bepaalde substantie in het water' waarvan de veiligheidsregio wil weten of het schadelijk is voor de gezondheid. "Mogelijk volgt later vanavond nog een hygiëne-advies", meldt een woordvoerder.

Pand deels ingestort

De veiligheidsregio meldt dat op een industrieterrein in Dalfsen het dak van een pand deels is ingestort. Het industrieterrein is afgezet omdat het water mogelijk olie bevat. Die vervuiling staat los van de andere vervuiling waarover de veiligheidsregio spreekt. Het gaat om het pand van een bakkerij aan de Goldkampstraat in Dalfsen. Het dak dat bestaat uit golfplaten is onder het gewicht van het water naar beneden gekomen.

Het dak van een pand aan de Golkampstraat in Dalfsen is ingestort. (Foto: PNN)

Vrachtwagens bij het deels ingestorte pand staan in het water (Foto: RTV Oost/Jolande Verheij)

In woonzorgcentrum Rosengaerde is water naar binnengestroomd, meldt de veiligheidsregio. Uit voorzorg zijn bewoners naar de derde verdieping gebracht. De problemen daar lijken inmiddels te zijn opgelost door de brandweer. Er staat in ieder geval geen water meer bij het pand.

Bij Rosengaerde in Dalfsen lijken de problemen intussen voorbij. (Foto: RTV Oost/Jolande Verheij)

Hoeveel water er in korte tijd naar beneden is gekomen, blijkt wel uit foto's van een tankstation waar een enorme hoeveelheid water staat.

Flinke wateroverlast in Dalfsen (Foto: PNN)

Het water kan niet weg, het blijft regenen en wegpompen helpt niet. Woordvoerder Veiligheidsregio IJsselland

De parkeergarage onder één van de supermarkten in Dalfsen staat onder water. Er is in korte tijd zoveel water gevallen dat de riolering het op veel plaatsen niet kan verwerken. Wegpompen heeft op dit moment volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio geen zin, omdat er dan op de plek waar het water naar toe wordt gepompt een probleem ontstaat. "Het water kan niet weg, het blijft regenen en wegpompen helpt niet."