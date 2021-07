Veiligheidsregio waarschuwt: mijd contact met water in de straten van Dalfsen

De komende uren is het droog in Dalfsen. Weersites voorspellen de eerste regen pas weer rond zeven uur 's morgenvroeg. Een uurtje later lijkt het al weer droog te worden en dat blijft de rest van de dag zo. Dalfsen kan dan herstellen van de enorme regenval van vandaag.

De gevel van het pand is ontzet. (Foto: RTV Oost/Jolande Verheij)

Waterkwaliteit

In een tweet laat de Veiligheidsregio IJsselland weten dat het waterpeil in Dalfsen aan het zakken is. "Het is verstandig om contact met het water te mijden", meldt de veiligheidsregio. De instantie komt met die waarschuwing omdat de waterkwaliteit van het water in de straten niet overal even goed is.

In korte tijd viel vanmiddag een enorme hoeveelheid water in de provincie Overijssel. In Twente was er sprake van overlast in Goor en Hengelo, maar verreweg het meeste water lijkt te zijn gevallen in Dalfsen. De overlast was daar zo groot dat de brandweer overging op GRIP1. Vrij vertaald is het dan alle hens aan dek.

Dak ingestort

Dat was ook wel nodig. Veel straten overstroomden omdat de riolering de grote hoeveel water die viel niet kon verwerken. Het dak van banketbakkerij Frijling aan de Goldkampstraat in Dalfsen stortte deels in onder het grote gewicht van het water op het dak. Het industrieterrein werd afgezet omdat er sprake zou zijn van een olievervuiling in het water.

Deel van bedrijf in Dalfsen ingestort door regenval. (Foto: Thomas Klomp)

Ook waren er problemen in een parkeergarage in Dalfsen die onderliep en bij een verzorgingshuis waar bewoners voor de zekerheid een verdieping hoger werden geplaatst. De brandweer had op verschillende plekken moeite met het wegpompen van het water. Water afvoeren naar een andere plek zou betekenen dat daar weer problemen zouden ontstaan.