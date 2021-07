LTO: "Voor wegvagen landbouw zal geen enkel draagvlak zijn"

"Dit is het zoveelste rapport in de afgelopen weken. Ik ben er wel een beetje klaar mee." De eerste reactie van LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak liegt er niet om. Hij is van mening dat er nogal wat is aan te merken op het beleidsadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat vanochtend is gepubliceerd.

Volgens Van der Tak en LTO is het rapport vooral een waarschuwing voor de politiek. Een aanscherping van de stikstofregels kan betekenen dat er geen landbouw meer mogelijk is in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. "Voor het wegvagen van onze prachtige sector in complete gebieden zal geen enkel draagvlak zijn", stelt Van der Tak.

Boze boeren

Volgens het PBL kan in plaats van de huidige 'niet-gebiedsgerichte' stikstofaanpak beter gekeken worden naar oplossingen per regio. Van der Tak meent bij Radio 1 dat het rapport vooral gebaseerd is op computermodellen. "Niet op realtime meten in de stal. Daarnaast hebben wij met Natuur & Milieu, VNO-NCW, mkb-Nederland en Bouwend Nederland een stikstofplan ingediend van ruim 15 miljard euro. Daar wordt ook geen rekening mee gehouden. Zo maak je de boer voortdurend boos. Er wordt over hen gepraat, in plaats van met hen aan de slag te gaan." Ook ontbreekt volgens de voorzitter in het rapport welke richting Nederland op moet gaan. "Er moet perspectief worden geboden."

Hij vindt dat de politiek goed moet nadenken over doelen die voor de verre toekomst worden gesteld. "Want als je nu onhaalbare normen stelt dan beëindig je daarmee álle land- en tuinbouw in grote delen van Nederland", zegt Van der Tak. "Niemand wil kaalslag van de land- en tuinbouw óf andere economische sectoren."

Bescherming platteland

Volgens het adviesorgaan gaat het uiteindelijk om verbetering van de natuurkwaliteit en niet per se om daling van de stikstof. De neerslag van stikstof is volgens het PBL "een belangrijke, maar niet de enige indicator" voor de natuurkwaliteit in een specifiek gebied. Als de stikstofnorm ergens wordt overschreden, zorgt dat "niet direct voor verslechtering van de situatie" van de natuur, behalve als dat fors en langdurig gebeurt.

LTO vindt het nog belangrijker dat het platteland wordt beschermd. "Het cultuurlandschap, innovatie en ondernemerskracht, basisscholen en sportverenigingen, en dat allemaal gedragen door een sterke land- en tuinbouwsector. Dat mag niet verloren gaan", aldus Van der Tak.