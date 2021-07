Go Ahead Eagles contracteert Duitse verdediger Nauber

Go Ahead Eagles heeft de 29-jarige Gerrit Nauber vastgelegd. De Duitse verdediger tekent een contract voor één seizoen en komt over van SV Sandhausen, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

Eerder speelde hij voor onder andere Bayer Leverkusen, Sportfreunde Lotte en MSV Duisburg. “Ik wilde graag eens in een ander land op het hoogste niveau spelen en een andere competitie leren kennen", legt Nauber uit. "De gesprekken met de clubleiding van Go Ahead Eagles hebben me ervan overtuigd om de stap te wagen en voor deze club te kiezen. Daarnaast heb ik onder meer gesproken met Maël Corboz. Hij vertelde alleen maar positieve verhalen over Go Ahead Eagles."

Technisch manager Paul Bosvelt: “We zijn erg blij dat Gerrit voor Go Ahead Eagles heeft gekozen. Hij is een verdedigend sterke speler die ook van achteruit wil voetballen. Met zijn ervaring en uitstraling kan hij een belangrijke rol vervullen in onze spelersgroep.”