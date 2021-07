Broers in 'zaak-Lotte' moeten zich voor kinderrechter verantwoorden

Omdat beide verdachten minderjarig waren ten tijde van het misdrijf heeft de zitting van vanochtend achter gesloten deuren plaats. Het gaat daarbij om een zogenoemde pro-formazitting.

Relatie

De veertienjarige Lotte kwam begin dit jaar om het leven nadat ze ruzie had gekregen met de twee Almelose broers. Beiden hebben een relatie met Lotte gehad. Onafhankelijk van elkaar, maar met een kort tijdsbestek ertussen.

Naaktfoto

Zoals gemeld ging de ruzie om een naaktfoto die de oudste naar Lotte had gestuurd. Toen hij ontdekte dat Lotte de pikante foto naar een vriendinnetje had doorgestuurd, was hij kwaad daarover. Daarop maakte hij een afspraak met Lotte bij bedrijventerrein Het Wendelgoor en ging daar samen met zijn jongere broer naartoe. Tegenover de jongere broer had hij aangekondigd dat Lotte "klappen zou krijgen".

Doodsoorzaak

Na de vechtpartij gaven de broers het slachtoffer een trap, waardoor ze in een diepe sloot belandde. Vervolgens verstopten ze met rietmaaisel haar lichaam.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak is intussen afgerond. Daaruit komt naar voren dat Lotte waarschijnlijk door verdrinking om het leven is gekomen in combinatie met het letsel dat ze bij de ruzie opliep. Omdat ze bovendien langere tijd in het ijskoude water heeft gelegen, was er sprake van ernstige onderkoeling.

Tekst gaat verder onder foto

De gedenksteen dichtbij de plek waar het lichaam van Lotte werd teruggevonden (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Jeugdinrichting

Beide broers zijn de afgelopen maanden uitvoerig onderzocht in forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim, dat bekend staat als het Pieter Baan Centrum voor jeugdige delinquenten. Dit onderzoek is intussen afgerond en beiden zijn terug naar jeugdinrichtingen in Nijmegen en Breda.

Kinderrechter

De oudste broer werd een maand na het misdrijf achttien jaar. Daardoor zou hij eventueel volgens het volwassenenstrafrecht kunnen worden veroordeeld.

Volgens bronnen luidt de conclusie van de gedragsdeskundigen echter dat de oudste broer volgens het jeugdstrafrecht zou moeten worden berecht. Wat inhoudt dat hij zich moet verantwoorden voor de kinderrechter en zodoende maximaal twee jaar celstraf kan krijgen. Wel kan ook jeugd-tbs (de zogenoemde PIJ-maatregel) worden opgelegd. Die duurt maximaal zeven jaar, maar kan eventueel in reguliere tbs worden omgezet.

De 15-jarige jongste broer kan vanwege zijn leeftijd tot maximaal één jaar cel worden veroordeeld. Omdat dat zou inhouden dat hij - met het oog op de duur van het voorarrest - vrijwel meteen weer op vrije voeten zou komen, is volgens strafrechtexperts de kans groot dat de kinderrechter in zijn geval jeugd-tbs zal opleggen.

Justitie

Overigens kan het Openbaar Ministerie aan de rechtbank vragen om de oudste broer vanwege zijn leeftijd volgens het volwassenenstrafrecht te veroordelen. Dat gebeurde eerder bij de zogenoemde 'opa-moord' in Wierden.

Omdat de rechtbank in de praktijk echter vrijwel altijd het advies van gedragsdeskundigen overneemt, is de verwachting dat de oudste broer zich uiteindelijk voor de kinderrechter zal moeten verantwoorden.

Hans Speijdel, advocaat van de oudste zoon, verklaarde eerder al tegenover RTV Oost dat hij er sowieso voor zal pleiten dat zijn cliënt volgens het jeugdstrafrecht moet worden berecht. Alleen al vanwege het grote verschil in straf dat kan worden opgelegd. Bij doodslag gaat het bij volwassenen om veertien jaar, bij minderjarigen om maximaal twee jaar. "En hoe je het ook wendt of keert: ten tijde dat dit is gebeurd, was mijn cliënt minderjarig."

Het OM wil niet ingaan op de vraag wat het in de 'zaak-Lotte' gaat doen.

Videobeelden

Zoals RTV Oost eerder al meldde heeft Bateleur 21 - zoals de codenaam luidt van het rechercheteam dat de zaak onderzoekt - de beschikking over videobeelden van die fatale middag.

Tekst gaat verder onder foto

De bewakingscamera van een bedrijf dichtbij de plek waar later het stoffelijk overschot van Lotte werd teruggevonden. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Deze beelden zijn gemaakt door de bewakingscamera van een bedrijf circa 150 meter verderop. Die camera stond deels gericht op de plek waar het stoffelijk overschot van Lotte werd teruggevonden.

Op deze beelden is te zien hoe beide broers in de weer zijn met waarschijnlijk het lichaam van Lotte. De broers zijn te herkennen aan hun kleding. De oudste droeg die middag een hoodie, de jongste is te herkennen aan zijn witte gympen.

De beelden waren aanvankelijk matig van kwaliteit, maar zijn intussen dusdanig opgewaardeerd dat ze bruikbaar zijn voor het strafproces.

Beide broers blijven vastzitten tot aan de volgende rechtszaak, die staat gepland voor september. Dan gaat het nog om een zogenoemde regiezitting. De zaak zal waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar inhoudelijk worden behandeld.