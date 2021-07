Aantal besmette jongeren in Aspen Valley opgelopen naar 180

Het aantal jongeren dat vorige week zaterdag in discotheek Aspen Valley in Enschede besmet is geraakt, is opgelopen naar 180. De GGD verwacht dat het aantal nu niet veel meer zal stijgen.

Er waren vorige week zaterdag zo'n 800 jongeren in de Enschedese discotheek. Onbekend is hoeveel bezoekers zich nadien heeft laten testen. Welke variant van het virus onder de besmette personen rondgaat, is niet bekend. Volgens de GGD heeft het RIVM zeker twee weken nodig om erachter de komen of het om de Delta-variant gaat.

Advies

"Je ziet dat het nu minder hard gaat, omdat we nu al negen dagen na het feest zitten", zegt een woordvoerder van de GGD. Of de jongeren milde of ernstige klachten hebben, weet de GGD niet. "We hebben niet inzichtelijk wat de ernst van de klachten bij de 180 jongeren is. Net als dat we niet weten of er onder de besmette personen gevaccineerden zitten."

De GGD heeft nog steeds contact met Aspen Valley. "Niet alleen met hen, maar ook met andere horecagelegenheden. We adviseren ze, maar dat doen we op basis van landelijk beleid. Niet op basis van dit voorbeeld."

Coronabrandhaard

Woensdagavond meldde RTV Oost dat er sprake was van een coronabrandhaard in de Enschedese discotheek. Vrijdag reageerde Tommy de Groot van de horecagelegenheid aangeslagen. "Dit is echt verschrikkelijk. We hebben er werkelijk alles aan gedaan om het allemaal goed te regelen en dan overkomt je dit..."

Volgens De Groot heeft Aspen Valley niet gefaald in de controle van de negatieve testbewijzen. "We hadden er zoveel zin in. Je doet er van tevoren alles aan om het allemaal goed te regelen. We lieten ons personeel testen en hadden een strenge controle aan de deur. Beveiligers controleerden de negatieve testbewijzen voordat mensen naar binnen mochten. Waar het dan fout gegaan is? Het systeem is gewoon lek."

Sinds duidelijk werd dat er sprake is van een coronacluster in de discotheek staat De Groot met zijn team in nauw contact met de GGD. Voorlopig blijft Aspen Valley gesloten.