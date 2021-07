Ongeloof en woede over advies PBL: "Ik kan me geen Overijssel zonder landbouw voorstellen"

Hij heeft het voorstel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog maar deels kunnen lezen, maar is helder in zijn eerste reactie. "Ik kan me geen Overijssel zonder landbouw voorstellen." Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel vindt dan ook dat goed gesproken moet worden tussen betrokken partijen.

Volgens het PBL kan in plaats van de huidige 'niet-gebiedsgerichte' stikstofaanpak beter gekeken worden naar oplossingen per regio. Een aanscherping van de stikstofregels kan betekenen dat er geen landbouw meer mogelijk is in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. "We hebben een probleem", erkent de gedeputeerde. "Maar we moeten wel met elkaar in gesprek om eruit te komen."

'Mét elkaar doen'

Ten Bolscher zegt zich hard te maken voor de agrarische sector. "Ik sta ervoor dat er een gezonde toekomst moet zijn voor agrarische bedrijven in Overijssel. Maar we moeten het mét elkaar doen, inclusief de samenleving."

Praat niet over elkaar, maar praat met elkaar gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher

Volgens de gedeputeerde moet de provincie aanhaken bij landelijk beleid. "Er is een landelijk landbouwakkoord in de maak. Wij willen daar een eigen provinciaal landbouwakkoord aan koppelen. De boodschap aan Den Haag luidt dan ook: praat niet over elkaar, maar praat met elkaar."

'Wéér zo'n rapport'

Veehouder Jawin Klein Hegeman uit Bathmen moet zich verbijten. "Weer zo'n rapport", was zijn eerste reactie toe hij las over het voorstel van het PBL. Een reactie die bijna identiek is aan die van voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland. "De inkt van het ene rapport is nog niet opgedroogd of hoppetee, daar is al weer een ander rapport. Het lijkt erop dat al die organisaties de opdracht krijgen van jongens, hoe kunnen we de landbouw elimineren."

Klein Hegeman maakt deel uit van de actiegroep Voll Gass en merkt dat na de nieuwste publicatie de bereidheid om woensdag mee te doen aan de diverse boerendemonstraties alleen maar toeneemt. "Ik ben hartstikke trots op onze sector. Met zo'n opstelling van 'alle boeren weg uit Overijssel' kun je het gesprek niet aangaan."

'Dit is óók leefomgeving'

Als hij spreekt over het Planbureau voor de Leefomgeving wordt hij bijna emotioneel. "Dit is óók leefomgeving hè", wijst hij op zijn bedrijf. "Van een gewoon stukje natuur kunnen we niet vreten, maar onze koeien hier produceren melk en van onze varkens komt het vlees vandaan. Dát hebben we nodig."

Het is 'weg met die landbouw', zo lijkt het wel veehouder Jawin Klein Hegeman

Klein Hegeman wordt er moedeloos van dat steeds maar weer wordt gewezen naar de landbouw. "Industrie en vliegbewegingen tellen gewoon niet meer mee. Het is 'weg met die landbouw', zo lijkt het wel." Hij moet zoeken naar de juiste woorden. "Je kunt je toch niet voorstellen dat de hele landbouw weg zou gaan uit Overijssel?"

'Het is een keer klaar'

Wat betreft de acties van overmorgen denkt de agrariër dat het niet bij die acties blijft. "Het is een keer klaar. Om ons heen hoor ik steeds meer 'waarom nou weer jullie?' We staan niet alleen. Vandaag niet, morgen niet, woensdag niet en volgend jaar ook niet. Onze zoon van 12 wil dolgraag boer worden en ook dat maakt me heel strijdbaar."