Moeder van dode baby Ivo uit Haaksbergen in hoger beroep tegen vonnis

De rechtbank achtte bewezen dat zij in het paasweekeinde van vorig jaar kort na de geboorte haar baby'tje heeft gewurgd. "Het is een gruwelijk feit, waarbij een volstrekt weerloze baby is gedood", aldus de rechtbank in het vonnis.

De straf is hoger dan geëist door justitie. Die wilde naast tbs een gevangenisstraf van vijf jaar.

Kistje met baby

Het politieonderzoek naar de moeder begon nadat ze zich met haar vriend had gemeld in het ziekenhuis. Ze hadden een kistje bij zich, met daarin het levenloze lichaam van het kindje. De baby vertoonde dusdanig veel letsel dat artsen meteen de politie alarmeerden. Al snel werd duidelijk dat de vader niets met de dood van doen kon hebben, de moeder was tijdens de bevalling en het overlijden van de baby alleen thuis geweest.

"Er is geen twijfel dat het de moeder is geweest die de baby heeft omgebracht", aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank lijdt de vrouw aan een nog onbekende stoornis die goed moet worden behandeld.

Geheugenverlies

Tijdens de rechtszaak verklaarde de Haaksbergse dat ze zich van de bevalling niets kon herinneren. Hoewel ze de weken voor de bevalling regelmatig op internet speurde naar websites die een link hebben met zwangerschap, verklaarde ze bovendien dat ze niet wist dat ze zwanger was.

Eerder bevallen

De vrouw was enkele jaren ervoor overigens ook al eens bevallen van een baby, die levenloos ter wereld kwam. Dat gebeurde in het bijzijn van een huisarts. Ook toen had ze niet in de gaten dat ze zwanger was.

Haar advocaat Mariska Pekkeriet liet eerder al weten dat de hoogte van de opgelegde celstraf behoorlijk tegenviel. De raadsvrouw vindt het beter dat haar cliënt eerder psychische hulp krijgt.