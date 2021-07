"Testsysteem werkt niet": feestganger Aspen Valley vliegt besmet naar Valencia

Het systeem van testen en dan veilig op reis gaan werkt niet, concludeert Pim* uit Enschede. Hij had vorige week zaterdag een prachtige nacht in Aspen Valley, maar die nacht zorgt er nu ook voor dat hij in Valencia in een lockdown zit. Hij stapte met een in de discotheek opgelopen besmetting in het vliegtuig naar Spanje.

Met een vriendengroep had hij kaartjes gekocht voor het eerste échte feest in Aspen Valley. Zaterdagmiddag negatief getest op corona, dus hij kon lekker losgaan, dacht hij. De volgende dag, op zondag, vloog hij naar Valencia voor een vakantie.

'Systeem werkt niet'

De test voor de vakantie naar Valencia had hij ook zaterdagmiddag. Die test is namelijk 48 uur geldig. "Ik vertrok zondag zonder argwaan naar Spanje", vertelt hij. "Ik heb daar dagen rondgelopen zonder klachten. Tot ik op woensdag wakker werd en het ineens voelde. Mijn vrienden, met wie ik in de discotheek was, kregen toen ook klachten. Al snel bleek het foute boel."

Ik heb mijn reisgenoot waarschijnlijk besmet

Het was toen in Spanje snel schakelen. "We lazen woensdagavond op RTV Oost het bericht dat er nog veel meer jongeren besmet waren. Mijn reisgenoten waren niet naar Aspen Valley geweest, dus we besloten dat ze zo snel mogelijk terug naar Nederland moesten. Zij zijn toen in Spanje negatief getest en teruggevlogen. Uiteindelijk is één van mijn reisgenoten in Nederland wél positief getest. Ik heb hem waarschijnlijk besmet."

En dus trekt Pim ook snel de conclusie dat het huidige testsysteem op deze manier niet werkt. "Omdat je je op zaterdagmiddag kan laten testen voor een vlucht op zondag. En in de tussentijd in een discotheek besmet kan raken. Ik geloof wel dat het systeem kan werken, maar dan moet iedereen zich netjes laten testen. Ik denk dat er mensen Aspen Valley binnen zijn gekomen zonder negatieve test."

Twijfel

De komende dagen zit Pim nog in Spanje. "Ik moet tot zeker zaterdag in quarantaine. En dan is het maar hopen dat ik negatief test, anders zit ik hier nog veel langer."

Zijn hotelkamer is het enige wat hij al een aantal dagen ziet. "Ik heb zelfs geen balkon, dus genieten van het lekkere weer zit er niet in. Af en toe maar met het hoofd uit het raam hangen", zegt hij lachend. "Of ik volgende week weer in een discotheek sta? Daar moet ik nog even over nadenken..."

*Pim is niet de echte naam van de jongen uit dit verhaal, zijn echte naam is bij de redactie bekend.