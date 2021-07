Duitse justitie in beroep tegen vrijspraak voor jager die wolf doodschoot

De Twentse jager die een wolf in Duitsland doodschoot, is nog niet van alle juridische ellende af. Nadat de jager recent werd vrijgesproken is de Duitse justitie in hoger beroep gegaan.

De Twentenaar maakte deel uit van een grote groep jagers, die begin 2019 in de buurt van Berlijn bezig was met een drijfjacht. De man zat in een hoogzit toen hij er getuige van was hoe de wolf een van de honden van de drijvers aanviel.

Noodweer

Omdat het beest niet reageerde op geschreeuw, geklap en een waarschuwingsschot zag de jager geen andere kans dan de wolf uit te schakelen. "Het was puur noodweer. Het was de hond of de wolf", aldus de jager. "Ik kan toch niet lijdzaam gaan zitten toezien hoe de wolf die honden verscheurt?"

De Duitse openbare aanklager vond echter dat de jager de Natuurbeschermingswet had overtreden en besloot hem te vervolgen.

Schikkingsvoorstel

Aanvankelijk deed de Duitse justitie nog wel een schikkingsvoorstel. Bij betaling van vijfduizend euro kon de jager verdere strafvervolging ontlopen. "Maar dat heb ik bewust niet gedaan. In het belang van het welzijn van mens én dier. De wolf is in Duitsland een enorm groot probleem en in Nederland wordt de situatie ook alsmaar erger. De boeren ondervinden er grote hinder van en lijden er schade door."

Door niet met het schikkingsvoorstel akkoord te gaan, riskeerde de jager een celstraf van maximaal vijf jaar of een forse geldboete. De wolf is in Duitsland namelijk een streng beschermde diersoort.

Vrijspraak

Na een marathonzitting van vijf uur, waarin acht getuigen werden opgeroepen, oordeelde de Duitse rechtbank uiteindelijk dat de jager geen blaam treft en sprak hem vrij.

Maar nu blijkt dat justitie hoger beroep heeft aangetekend. De jager heeft dat te horen gekregen van zijn Duitse advocaat. "In Duitsland werkt het dan zo dat zo'n beroep eerst wordt getoetst. Pas daarna wordt duidelijk of het opnieuw tot een rechtszaak komt. Al heb ik begrepen dat dat nog wel een halfjaar kan duren."

'Recht zal zegevieren'

De jager reageerde na de vrijspraak enorm opgelucht. Vooral ook omdat hij destijds via de sociale media de nodige dreigementen en veel ellende over zich kreeg uitgestort. Maar nu blijkt dus dat ik nog steeds niet van alles ben verlost. Als ik meteen die vijfduizend euro had betaald, was ik inderdaad overal vanaf geweest. Maar dat heb ik dus bewust niet gedaan. Uit principe niet. Ook om tijdens de rechtszaak het probleem van de wolven aan de kaak te kunnen stellen. Ik heb echter met dr. Heiko Granzin de allerbeste advocaat op dit gebied in Duitsland. En heb er dan ook alle vertrouwen in dat het recht uiteindelijk zal zegevieren."