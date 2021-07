Spannende momenten op vakantie: Heinoërs ontsnappen aan vlammenzee in Frankrijk

“Al snel stonden de brandweer en de politie bij de camping. We mochten gelukkig nog snel enkele spullen in de auto gooien voordat we het terrein moesten verlaten. De honderdvijftig campinggasten zijn geëvacueerd, samen met de dertig mensen uit de huizen in de omgeving”, vertelt Gert.

Blusvliegtuigen

Vijfhonderd brandweerlieden zijn uiteindelijk bezig geweest om de brand te bestrijden. “Op een gegeven moment landden er blusvliegtuigen in de zee. Ze vlogen een rondje en strooiden het uit over de vlammenzee. Dat was wel indrukwekkend om te zien.” Door goed werk van de brandweerlieden en een gunstige draaiing van de wind, bereikte het vuur de camping uiteindelijk niet.







Uiteindelijk werden Gert en Gina opgevangen in een theater in de stad. “Maar met het oog op het coronavirus leek het ons niet verstandig om daar lang te blijven. Gelukkig mochten we ’s avonds weer terug naar de camping. De politie en brandweer bleven heen en weer rijden, dus rustig slapen zat er niet in.”

Rook

De dag na de brand heeft Gert een klein rondje gemaakt langs de zwartgeblakerde bossen. “Er is echt een enorm gebied verwoest. Je weet niet wat je ziet. De brandweer blijft nablussen, want er is natuurlijk altijd een kans dat het weer op gaat laaien.”



In totaal ging er 250 hectare natuur in vlammen op (Foto: Gert en Gina uit Heino)

De caravan van de Heinoërs bleef ongedeerd, maar door de rooklucht moet er de komende uren even flink wat wasjes worden gedraaid. “Ik was vanmorgen toch wel even een tijdje aan het zoeken naar een enigszins goed ruikende handdoek!”