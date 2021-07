Clenn was 17 en getuige van het instorten Grolsch Veste: 'Kroop door het oog van de naald'

"Eigenlijk kwamen we net aan, we kregen een beetje uitleg waar we de kraan moesten neerzetten en wat we die dag zouden gaan doen", vertelt Veltman. "We stonden in de ruimte van de skyboxen", zegt hij wijzend naar achteren, in de richting van de tribune waarvan het dak instortte "Daar stonden we net twintig seconden. Toen begon het te beven en te bewegen en stortte het in."

Het ongeluk maakte een enorme indruk op hem. "We zijn door het oog van de naald gekropen", realiseerde hij zich direct na het ongeluk. "Ik zag een hoogwerker naar beneden komen en daarna viel het dak."

Angst en paniek

Een hels kabaal was het op. Eerst dacht hij dat het onweer was. Ineens werd het donker binnen. De grond beefde onder onze voeten. Op de plek waar Veltman samen met zijn collega kort daarvoor nog stond, ligt nu het dak dat is bezweken. Veltman voelde angst en paniek omdat iedereen begon te rennen. Weer wijst hij achter zich. "We zijn de skybox uitgegaan en binnendoor naar de gracht gelopen."

Van daaruit gaan ze richting de tribune waar andere bouwvakkers proberen het gevallen dak omhoog te tillen om slachtoffers te bevrijden. Veltman loopt naar buiten om zijn vader te bellen. "Ik zei direct: papa ik leef nog." Maar zijn vader wist nog niet wat er gebeurd was in Enschede. "Tien seconden later was het al op het nieuws."

Professionele hulp

Tien jaar na dato houdt het ongeluk hem nog steeds bezig. Moeite om in het stadion te staan heeft Veltman niet. Hij is geen grote voetballiefhebber, maar zag de afgelopen jaren toch een aantal wedstrijden in het stadion.

Een paar jaar na het instorten van het dak merkt Veltman dat hij wel hulp nodig heeft. "Wij waren niet aangemeld, dus ik heb nooit slachtofferhulp gehad of aangeboden gekregen. Dat is niet iets waar de nu 27-jarige over gaat lopen zeuren. Het is zoals het is. "Maar vijf jaar na het ongeluk kreeg ik er toch last van en heb ik er over gesproken met een professional." Veel wil Veltman er niet over vertellen. "Dat is nu afgesloten. Dat is ook allemaal goed."

Toch wilde Clenn Veltman graag vertellen over wat hij die dag heeft gezien. "Ik vind het belangrijk dat mensen onthouden wat er is gebeurd."

Monument dakdrama Grolsch veste (Foto: RTV Oost)

Herdenking

Vandaag werd bij het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers een kleine herdenking gehouden. Zo'n 50 mensen kwamen bij elkaar om bloemen te leggen, waaronder de nabestaanden van de twee overleden bouwvakkers Peter Burgers en Dave Nijkamp. "Het is een wond die nooit heelt", Alex Moelard is de vader van de weduwe van Peter Burgers en hij is de enige die spreekt: "Ik vind het belangrijk om te blijven herdenken en ondanks dat het steeds een zware dag is al tien jaar lang ben ik blij dat we dit kunnen doen."