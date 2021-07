Binnenstadbewoners in Enschede zijn straatterreur zat en vragen politici om actie

Op het Ei van Ko overhandigden buurtbewoners Debby en Wendy maandagmiddag de resultaten van een handtekeningenactie. In de directe omgeving van de Van Lochemstraat, Wenninkgaarde en Breugelmansgaarde zijn de afgelopen weken 156 krabbels verzameld.

Meer overlast na aanpak Wilminkplein

"We zijn gewoon alle deuren langs gegaan", vertelt initiatiefnemer Wendy. Dat de angst in de buurt groot is blijkt, want zelfs een handtekening die alleen bestemd is voor de gemeenteraad wilden sommige bewoners slechts anoniem zetten.

Al jaren is er sprake van overlast en straatterreur in en rond de Van Lochemstraat. Maar het wordt steeds erger, zeggen Wendy en Debby. "Sinds de overlast op het Wilminkplein en later aan de Noorderhagen is aangepakt, is het vaker raak bij ons in de buurt."

Steegjes en hoekjes

Het gebied tussen de Van Lochemstraat, Breugelmansgaarde en Wenninkgaarde kenmerkt zich door steegjes en hoekjes. Daar houden onverlaten zich 's avonds, maar zelfs overdag, op. Er zou sprake zijn van drugshandel en -gebruik, maar ook van het naroepen, intimideren en lastigvallen van voorbijgangers. Bekend is dat er regelmatig (gewelds)delicten plaatshebben in het gebied.

Een maand geleden is er nog een overlastgever aangehouden door de politie. Afgelopen weekend, in de vroege zondagochtend, raakte een 18-jarige Enschedeër gewond toen hij in de Van Lochemstraat werd neergestoken na een woordenwisseling met een voorbijganger op een scooter. Het zou gaan om een donkere man van normaal postuur, circa 20 jaar oud en sprekend met een Rotterdams accent.

Straatterreur op de agenda

Met de handtekeningenactie hopen de binnenstadbewoners dat de overlast in hun buurt wordt aangepakt. Namens diverse fracties uit de gemeenteraad nam Gert Kel (BBE) de krabbels in ontvangst en beloofde hij de problemen bespreekbaar te maken.

Ook de fracties van de VVD, PVV, Democratisch Platform en Groep Versteeg hebben de aanpak van straatterreur tot belangrijk thema gemaakt.