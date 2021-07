FDF gaat protesteren in de regio: "Den Haag wil het verschil niet maken"

FDF voert actie in de regio, niet in Den Haag (Foto: RTV Oost / Chantal Everaadt)

"De afgelopen twee jaar hebben we gezien dat Den Haag het verschil niet wíl maken, dit kabinet en dit parlement willen van de boeren af en gaan dat hoe dan ook proberen." Dat zegt Sieta van Keimpema, voorzitter van Farmers Defence Force (FDF). Daarmee verklaart ze haar afwezigheid, woensdag, op het Malieveld, als boeren daar actie gaan voeren. FDF trekt liever de regio in.

De acties van FDF zullen in vier regionale hoofdsteden plaatsvinden. In Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch. Van Keimpema denkt dat in de regio het verschil gemaakt worden en niet in de politieke hoofdstad van Nederland.

"Dit Kabinet en dit parlement willen van de boeren af en gaan dat hoe dan ook proberen áls wij ons niet gaan verzetten. Wij weten ook dat u, onze leden, een oplossing wilt, niet doelloos wilt aantreden als wij u oproepen", laat Van Keimpema zich horen richting de leden van FDF.

Onzekerheid

"Op locatie in Assen, Zwolle, Arnhem en Den Bosch zullen er geen dag lang speeches zijn waarbij aan het einde van de dag er nog steeds evenveel onzekerheid is als de dag er voor. Nee: 7 juli gaan we u uitleggen hoe we het recht en de wet voor ons gaan laten werken. Het recht dat ons tot nu toe wordt ontzegd, omdat we het niet afdwingen."

Volgens Van Keimpema is er de afgelopen maanden door FDF hard gewerkt aan een oplossing van het stikstofprobleem. "Ons stikstofprobleem. Omdat dit probleem tot nu toe volstrekt onrechtvaardig én onrechtmatig, voor honderd procent bij de boeren van Nederland in de schoenen wordt geschoven. Wij denken dat we die oplossing gevonden hebben. Binnen en vooral volgens de wet en niet afhankelijk van de ‘goodwill’ van Kabinet en Parlement."

Van Keimpema roept leden die erbij willen zijn op zich aan te melden via de regionale appgroepen van FDF. Want boeren moeten zich laten horen, woensdag, in Den Haag of in de regio. "Waar u ook heen gaat, voer actie, laat u horen", aldus Van Keimpema.