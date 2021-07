Burgemeester Enschede over coronabrandhaard Aspen Valley: "Ik ben mij rot geschrokken"

Burgemeester Onno van Veldhuizen is zich rot geschrokken door de vele besmettingen van jongeren in de Enschedese discotheek Aspen Valley, dat zei hij vanavond tijdens de raadsvergadering. "Dit had ik niet aan zien komen en dit vraagt om actie."

Vandaag heeft Van Veldhuizen een gesprek gehad met de eigenaar en bedrijfsleider van de discotheek. "Ik snap dat iedereen nu om actie roept, dat vind ik zelf ook. Maar we kunnen pas wat doen als we weten wat de oorzaak van het probleem is. Die is nog niet duidelijk. Ik had me in ieder geval niet voor mogelijk gehouden dat er 200 besmettingen zouden zijn op zo'n zeshonderd tot achthonderd bezoekers."

'Wakker worden'

Van Veldhuizen haalt als mogelijke oorzaak het misbruik van QR-codes aan. "Als je dat doet, met die 25.000 coronadoden in het achterhoofd, moet je echt wakker worden. Het is erg onvolwassen om misbruik te maken van de coronatesten, en daarmee anderen in gevaar te brengen."

Voorlopig is de discotheek gesloten, een wijs besluit volgens Van Veldhuizen. “Het is goed dat de ondernemer uit voorzorg dat deel van zijn bedrijf gesloten heeft. Dat geeft tijd om uit te zoeken wat de oorzaak kan zijn geweest." De burgemeester wil niet vooruit lopen op de uitkomsten van de onderzoeken die nu lopen. “De GGD is bezig met het bron- en contactonderzoek, waaraan de ondernemer volop medewerking verleent. Zolang dat niet is afgerond past het niet om voorbarige conclusies te trekken.”

'Geen fouten door horecaondernemer'

De horecaondernemer treft voorlopig geen blaam, stelt Van Veldhuizen. "Op de bewuste zaterdagavond zijn er geen ongeregeldheden geconstateerd waardoor handhaving of politie in actie moesten komen. We zijn net als iedereen enorm geschrokken en nemen deze zaak hoog op. Sinds medio vorige week zijn we in gesprek met alle betrokken partijen om te kijken waar het mis is gegaan. Zodra daarover meer duidelijkheid ontstaat, kunnen we passende maatregelen nemen. Voor nu is voorzichtigheid geboden.”