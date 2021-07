Audiotours leiden toeristen langs de mooiste plekjes in de Kop van Overijssel

"Ik ben Johan van den Kornput. Ik laat je Steenwijk zien, dat ik met hand en tand heb verdedigd." De reeks van vijf audiotours brengt de geschiedenis van verschillende plaatsen weer tot leven. Professionele stemacteurs spraken de stemmen in van de personages, zoals van burgemeester Sloet (1885-1913) uit Vollenhove en van cafébaas Geursen uit één van de beroemdste Nederlandse films; 'Fanfare' te Giethoorn. De routes zijn lopend, met de fiets of per boot af te leggen.

De hoofdrolspelers waren natuurlijk aanwezig bij de opening van 'Verhalen uit de Kop', gistermiddag in Giethoorn:

Regionale geschiedenis

Martin van der Linde, publiekshistoricus van de IJsselacademie, wil op deze manier de geschiedenis van de regio 'beleefbaar' maken voor jong én oud. "De personages nemen je mee naar vroeger. Toen door honderden arbeiders turf werd gegraven in het veen en mensen van adel woonden in de mooiste havezaten. Het is laagdrempelig, dus echt een familie-uitje."

De tours zijn te volgen in het Nederlands, Engels en Duits. Van der Linde benadrukt dat het geen klassieke rondleidingen zijn. "Nee, het is niet te vergelijken met een schoolse les. Het is eerder een hoorspel. Je krijgt allerlei verhalen voorgeschoteld."

Lokale en regionale historie mag bekender worden. Plaatselijke gebeurtenissen vertellen ook veel over de geschiedenis van Nederland. Martin van der Linde, publiekshistoricus IJsselacademie

Hij vindt het tijd dat die geschiedenis onder de aandacht komt. "Lokale en regionale historie mag bekender worden. Plaatselijke gebeurtenissen vertellen ook veel over de geschiedenis van Nederland. Luister bijvoorbeeld naar de audiotour van Steenwijk. Daar werd in de Tachtigjarige Oorlog flink gevochten; soldaten verdedigden met man en macht hun stad. Dat weet lang niet iedereen."

Via de website www.verhalenuitdekop.nl is voor 7,50 euro per persoon een audiotour in één van de plaatsen te boeken. (Foto: RTV Oost / Janine Renes)

Samenwerking

Het project is ontstaan op initiatief van Arjan Stroeve van Eethuys De Steen in Willemsoord. Met hem ontwikkelde Van der Linde in 2018 al de audiotour ‘Op paupervisite’. De historicus blikt terug: "Het leek hem een goed idee om dit uit te breiden en zo is het balletje gaan rollen." Vier andere ondernemers uit de Kop haakten aan: Vakantiepark ’t Akkertien in Vollenhove, De Heren van de Rechter uit Steenwijk en Residence de Eese.

Dit zet ons allemaal beter op de kaart. De regio, de ondernemers. Arie- Willem Vermeij, eigenaar Grand Café Fanfare en De Witte Hoeve in Giethoorn

Nummer vier is Arie-Willem Vermeij, eigenaar van Grand Café Fanfare en De Witte Hoeve in Giethoorn. Hij noemt het een prachtig stukje reclame. "Dit zet ons allemaal beter op de kaart. De regio, de ondernemers." Hij hoopt op een groot succes. ''We zijn er zo’n anderhalf jaar geleden mee begonnen. Nog voor corona. We hadden geld nodig, simpeler kan ik het niet maken. Het is hier in Giethoorn lang niet altijd druk. Alleen in het weekend of in de vakanties, wanneer de weersvoorspellingen positief zijn."

Daarnaast moet het toerisme mee gaan met de tijd, vindt Vermeij. Lachend: "Vroeger zeiden ze ‘Giethoorn patat-dorp’. Dat is het al lang niet meer. Plastic bootjes zijn veranderd in elektrische exemplaren. Toeristen verwachten kwaliteit. Dan past dit initiatief er uitstekend bij."

Toeristen moeten worden verleid om naast Giethoorn ook andere plaatsen te bezoeken. (Foto: RTV Oost / Janine Renes)

Spreiding toerisme

Harold Viscaal, directeur van Stichting en Nationaal Park Weerribben-Wieden is ‘ongelooflijk trots’ op het initiatief. "Het is belangrijk ons erfgoed in de etalage te zetten. Bezoekers kunnen zien wat voor schoonheid we hier hebben. Bovendien is het gedragen en geïnitieerd door ondernemers. Wij willen dat ondersteunen. Het is het begin van een sterke samenwerking en brengt inwoners, ondernemers en recreanten bij elkaar."

Wethouder Bram Harmsma legt uit dat het past bij de de door de gemeente reeds ingeslagen weg. "Je krijgt meer spreiding van toerisme door het gebied. Juist met een audiotour die mensen op eigen gelegenheid kunnen volgen, is er de mogelijkheid om meerdere dagen in Steenwijkerland te recreëren. Zulke meerdaagse verblijven stimuleren we."